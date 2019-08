Bancos perderam bilhões em valor de mercado em julho 

São Paulo – O mau desempenho das ações dos bancos na Bolsa no mês de julho fez com Bradesco, Banco do Brasil e o Itaú perdessem bilhões em valor de mercado no último mês.

Com a queda de 8% das ações preferenciais e de 6% das ações ordinárias no mês passado, o Bradesco perdeu 20,94 bilhões de reais em valor de mercado. Com isso, o banco terminou o mês sendo avaliado em 263,43 bilhões de reais.

O Banco do Brasil viu seu valor de mercado passar de R$ 150,30 bilhões de reais em junho para 137,15 bilhões de reais em julho, uma redução de 13 bilhões de reais no período. O Itaú, que acumulou queda de 3,61% na Bolsa no mês passado, perdeu 12 bilhões em valor de mercado.

O Bradesco e o Itaú já divulgaram seus dados trimestrais referentes ao segundo trimestre deste ano. O Bradesco lucrou 6,24 bilhões de reais no período, o que representa um aumento de 25% na comparação com segundo trimestre do ano passado.

Já o Itaú teve lucro líquido de 7 bilhões de reais, o que representa um aumento de 10%, na comparação com o segundo trimestre de 2018. Apesar do crescimento, os lucros reportados ficaram em linha com o esperado pelos investidores.

Além dos bancos, a Petrobras e a Vale tiveram perdas significativas em valor de mercado no mês passado. A estatal terminou o mês valendo 16 bilhões de reais a menos e a mineradora 10 bilhões de reais. Os dados fazem parte de um levantamento realizado pela Economatica, provedora de informações financeiras, a pedido do site EXAME. Veja abaixo a lista das 20 empresas que mais perderam valor em julho: