Banco XP deve chegar ao mercado e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (13) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Confirmada a operação com Itaú, XP vira banco. Expectativa é a criação, ainda em 2018, de um banco completo, segundo o jornal Valor Econômico.

Candidaturas de militares dobram em quatro anos. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, a alta é de 92% em relação a 2014. Preocupação com segurança é um dos motivos pelo aumento.

Pedras podem atrapalhar leilão da norte sul. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, uma brita colocada em trecho 141km da rodovia deve ser retirada. Custo seria R$ 103 mi.

Termelétrica perde espaço para eólica. O leilão marcado para o dia 31, deve ter forte contratação de fonte eólica, de acordo com o jornal Valor Econômico.

Céus abertos agora com europeus. Brasil acaba de fechar acordo de céus abertos com países europeus, diz jornal Valor Econômico.

Política e mundo

Lava Jato denuncia Palocci e Mantega por lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público Federal, três ex-diretores da empresa ofereceram vantagens ilícitas aos ex-ministros.

Enquanto você desligou…

Déficit fiscal dos EUA supera estimativas e sobe em US$ 76 bi em julho. Resultado é superior ao previsto por analistas, que projetavam uma alta de US$ 43 milhões no déficit das contas públicas do governo federal.

Monsanto é condenada a pagar multa de US$ 289 mi por dano de herbicida. Homem que trabalhava como jardineiro afirma que contraiu câncer devido à exposição a herbicida da empresa que contém glifosato.

Funcef prevê receber R$750 mi de acordos e zerar déficit em 2018. A previsão de receitas extraordinárias inclui 600 milhões de reais de uma arbitragem sobre perdas em investimentos feitos pelo Funcef.

Votorantim tem queda de 85% no lucro líquido do 2º tri. O vice-presidente financeiro do grupo afirmou que a desvalorização do real reduziu o lucro em quase 700 milhões de reais.

Lucro da Alpargatas cai 66,4% e atinge R$ 18,3 milhões no 2º trimestre. A receita líquida da empresa cresceu 3,6% na comparação anual, chegando a R$ 890,6 milhões.

Agenda

Nesta segunda-feira, será divulgado nos Estados Unidos, o relatório mensal da OPEP. Na China, os investimentos em ativos fixos anual, a produção industrial e a taxa de desemprego.