Banco Morgan Stanley decepciona Wall Street

O banco de negócios americano Morgan Stanley anunciou nesta quinta-feira resultados trimestrais decepcionantes, atribuídos a um clima de “incerteza” que refreou as atividades especulativas.

As ações do banco caíram 5% assim que os resultados foram publicados, e a Bolsa de Nova York passou a operar em baixa.

O Morgan Stanley anunciou lucro líquido de US$ 1,36 bilhões – três vezes maior que o do quarto trimestre de 2017, quando tinha sofrido com pesadas cargas tributárias.

O volume de negócios trimestral foi de US$ 8,55 bilhões, 10% menor que um ano antes.

James Gorman, CEO do Morgan Stanley, procurou transmitir confiança após marcar que a “incerteza” se instalou no mundo financeiro.

“Nossa empresa é sólida e está bem posicionada para encontrar oportunidades de crescimento e servir a nossos clientes”, disse.

Para o banco, os fatores desfavoráveis são a “volatilidade” dos mercados e “as condições não favoráveis” derivadas das tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos, o Brexit e a política monetária dos Estados Unidos.