Banco Inter sobe na bolsa após resultado trimestral

As units do Banco Inter avançavam nesta quinta-feira, após resultado do quarto trimestre de 2019, com lucro líquido de 24,7 milhões de reais, alta de quase 11% na comparação com o mesmo período do ano anterior e mais do que o dobro em relação ao terceiro trimestre. Por volta de 14:45, os papéis subiam 0,4%.

O retorno sobre patrimônio líquido médio (ROAE) do banco foi de 4,5% no quarto trimestre, mostrando uma queda de 5 p.p. contra o ano anterior. No terceiro trimestre, era de 3%.

Para analistas do BTG Pactual, os resultados do quarto trimestre traz bons sinais de potencial ponto de inflexão na receita de serviços média por cliente ativo (ARPU) e no custo de aquisição de clientes (CAC), aliviando algumas preocupações.

Eles veem o banco bem posicionado para alcançar 8 milhões de clientes em 2020, após atingir a marca de 4 milhões no ano passado.

“Nós acreditamos que esse ‘momentum’ continuará a ser positivo para o Banco Inter, particularmente na captação de clientes”, escreveram os analistas Thiago Kapulskis, Eduardo Rosman e Thomas Peredo, reiterando a recomendação de compra para as units, com preço-alvo de 63 reais.