Banco Inter precifica IPO a R$18,50 por ação, diz fonte

SÃO PAULO (Reuters) – O Banco Inter precificou sua oferta pública inicial em 18,50 reais por ação, perto do piso da faixa indicativa, afirmou uma fonte com conhecimento do assunto.

Acionistas e o banco levantaram 721,9 milhões de reais com a oferta, afirmou a fonte. Duas companhias de investimento, Squadra Investimentos e Atmos Gestão de Recursos, compraram cerca de 200 milhões de reais em ações na oferta, acrescentou a fonte.

O Banco Inter é o primeiro banco de varejo a abrir capital em quase uma década.

(Por Carolina Mandl)