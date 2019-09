Banco Inter pagará R$ 12,8 milhões a acionistas

O Banco Inter anunciou que aprovou o pagamento aos acionistas de juros sobre capital próprio (JCP) de 12, 8 milhões de reais. O valor equivale a R$ 0,018231110 por ação, ou R$ 0,054693330 por unit (BIDI11), já com o desconto do Imposto de Renda, exceto para os investidores com direito a isenção.

Em comunicado, o Inter informou que o pagamento será feito no dia 8 de outubro e será proporcional à participação de cada acionista no capital social do banco mineiro. Terão direito aos recursos os acionistas que posicionados nos papéis no dia 30 de setembro.

Assim como os dividendos, os juros sobre capital próprio correspondem à distribuição dos lucros de uma empresa de capital aberto aos seus acionistas. A diferença é que, no JCP, existe a cobrança de 15% de Imposto de Renda sobre o valor pago, retida na fonte.

Conforme prevê a Lei das Sociedades Anônimas, companhias listadas na B3 devem pagar pelo menos 25% de seu lucro líquido em remuneração aos detentores de suas ações.

Desdobramento de ações

Em julho, o Inter promoveu o desdobramento de suas ações em uma proporção de 6 para 1, para depois transformá-las em units (BIDI11), uma espécie de pacote que reúne ações ordinárias (ON) e preferenciais (PN). A vantagem das units é que elas geralmente são negociadas com mais facilidade.