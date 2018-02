Banco Inter explora IPO e venda de participação, dizem fontes

São Paulo – O Banco Inter contratou um banco de investimentos para procurar potenciais compradores de uma participação na empresa, enquanto também explora uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), disseram duas pessoas com conhecimento do assunto.

Segundo as fontes, o Inter contratou a subsidiária do Nomura Securities International para sondar investidores. Entre os investidores procurados pelo Nomura há nomes de empresas compradoras de participações que geralmente investem no Brasil, acrescentaram as fontes.

Esforços simultâneos para vender uma fatia para investidores e listar a empresa destinam-se a identificar o melhor negócio. O Inter arquivou na sexta-feira pedido para uma oferta pública inicial com o regulador brasileiro de valores mobiliários CVM.

Representantes do Inter e Nomura não quiseram comentar.

No pedido de oferta, o banco disse que emitirá novas ações e seus acionistas controladores, membros da família Menin, também venderão papéis na operação. Os recursos serão usados para o Inter expandir sua carteira de empréstimos e buscar potenciais aquisições.

A família Menin, que controla o banco, também controla a construtora de imóveis MRV Engenharia.

Unidades de banco de investimento do Bradesco, Morgan Stanley, Citigroup e Banco do Brasil foram contratados para coordenar a oferta.

Em dezembro, o Inter tinha 380 mil clientes, 3,5 bilhões de reais em ativos.