Banco Inter contrata bancos para IPO, diz fonte

São Paulo – O Banco Inter contratou bancos para coordenarem sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) que pode acontecer no segundo trimestre, disse uma fonte com conhecimento do assunto.

Segundo a fonte, o banco contratou as unidades de banco de investimento de Bradesco , Morgan Stanley, Citigroup e Banco do Brasil .

O Inter, assim como Bradesco, Morgan Stanley e Citi não comentaram de imediato. O BB se recusou a comentar.

O Banco Inter é da família Menin, controladora da construtora MRV .

Em novembro, a Reuters antecipou que o banco pediu registro de companhia aberta e planejava estrear no pregão da bolsa paulista na primeira metade de 2018.

O blog Brazil Journal publicou mais cedo nesta segunda-feira que o Banco Inter contratou os bancos para o IPO.