Banco do Brasil sobe 5% na Bolsa após lucro bilionário

São Paulo – As ações do Banco do Brasil registravam ganhos de 5,06% na manhã desta quinta-feira. Os papéis eram negociados na casa dos 43 reais.

O banco divulgou que teve lucro líquido ajustado de 3,18 bilhões de reais no quarto trimestre deste ano, um aumento de 82,5% na comparação com o mesmo período de 2016.

O bom desempenho do BB está relacionado aos ganhos com com tarifas e menores despesas com inadimplência e gastos administrativos.

No acumulado de 2017, o lucro líquido do banco totalizou 11,1 bilhões de reais, um aumento de 54,2% na comparação com 2016, quando o lucro registrado foi de 7,171 bilhões de reais.