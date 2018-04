São Paulo – O Banco do Brasil anunciou nesta terça-feira que recomprou 600 milhões de dólares em bônus perpétuos, com taxa de 8,5 por cento, e 100 milhões de dólares remunerados a 9,25 por cento ao ano.

O BB disse, em comunicado ao mercado, que a recompra impactará negativamente resultado do segundo trimestre em cerca de 115 milhões de reais, líquidos de impostos, e reduzirá as despesas financeiras com o pagamento de juros em torno de 28 milhões de reais por trimestre.