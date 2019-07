Balanços de empresas à vista; jabutis na Previdência e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta segunda-feira (22) bem informado:

As quentes do dia

Divulgação de balanços mostrará se euforia chegou aos lucros das empresas

Entre os destaques da semana estão os resultados da empresa de pagamentos Cielo (terça), da cervejaria Ambev e do banco Bradesco (quinta)

“Jabutis” caem da reforma da Previdência de Bolsonaro e Guedes

Seis propostas sem relação com o tema foram retiradas do texto até o momento, segundo a Folha

Inspirada na Nasdaq, plataforma STAR Market tem estreia forte na China

Plataforma STAR Market é direcionada para empresas de tecnologia de origem local

Construção civil entra em campo para amenizar saques do FGTS

Representantes da construção civil se reúnem com equipe econômica do governo e afirmam que esvaziamento do FGTS prejudicaria o financiamento de novas casas

Elite dos servidores federais, como auditores e delegados, custa quase três vezes a média dos demais

De acordo com reportagem do O Globo, nas cinco carreiras mais bem pagas do Executivo, que reúnem 13,8 mil trabalhadores, gasto por pessoa é de R$ 421 mil anuais

Eduardo embaixador, caso Tabata e faxina no PSDB mudam cenário para 2020

De acordo com a Folha, indefinições internas dos partidos e excesso de nomes embaralham disputa à Prefeitura de SP

Política e Mundo

Joice afirma que teve celular invadido na madrugada deste domingo

Para Joice, criminoso responsável pelo ataque é “provavelmente da mesma gangue que invadiu o celular de Moro”

Presidentes de tribunais assinam carta de apoio à decisão de Toffoli

Os magistrados se reuniram nesta sexta com o presidente do STF e manifestaram apoio à decisão de suspender as investigações

Damares diz que governo está preocupado com perseguição a cristãos

Damares, durante o evento, também anunciou a criação de um comitê nacional de liberdade religiosa e de crença

Funai diz que há anos tenta se livrar de aeronaves sucateadas

Enquanto a frota da Funai se deteriora, o Ministério da Saúde gasta cerca de R$ 80 milhões ao ano com o aluguel de aeronaves particulares

Suspeito de incendiar estúdio no Japão reclamava que tinha sido plagiado

Uma das testemunhas disse que o autor do crime parecia irritado e gritando que a empresa o havia plagiado

Putin diz que “simpatizava” com Trump desde antes das eleições de 2016

O presidente russo reiterou que não interferiu e não interferiria nas eleições dos Estados Unidos

Enquanto você desligou

“Vamos pensar lá na frente”, diz Bolsonaro sobre reduzir multa do FGTS

Anúncio com detalhes sobre o saque das contas ativas e inativas do FGTS acontecerá na próxima quarta

Para OCDE, possível imposto sobre transações é prejudicial

OCDE avalia que os impostos sobre a propriedade, como IPTU, são mais eficientes porque distorcem menos decisões de produção e de investimento das empresas

Número de indústrias fechadas em São Paulo é o maior em uma década

Em paralelo, foram abertas de janeiro a maio 4.491 indústrias, mas o saldo positivo nem sempre indica algo bom

FMI e Banco Mundial buscam renovação 75 anos após fundação

Órgãos precisam superar novas crises, como a dos “migrantes climáticos”, e se adaptar a fenômenos como o surgimento de moedas virtuais.

Hidrelétricas podem passar por novo período crítico de geração, alerta ONS

Mudanças climáticas estariam levando a irregularidade de chuvas; estudo do ONS indica que não há risco de racionamento até 2023

BTG Pactual compra 80% da Ourinvest

A Ourinvest se tornará uma marca dentro da unidade digital de varejo do BTG Pactual; valor da operação não foi informado

BlackRock tem receita menor com fundos e empréstimo de ações

Maior administradora de ativos do mundo recebeu menos dinheiro com investidores entrando em fundos de títulos de menor custo

Casa Branca deve sediar encontro sobre boicote à Huawei, dizem fontes

A companhia chinesa entrou na chamada lista de entidades do Departamento de Comércio, em maio, devido a receios dos EUA com a segurança nacional

Agenda

Começando mais uma semana de muito trabalho, e o Banco Central divulga o Boletim Focus, com um resumo das expectativas do mercado para a economia brasileira. Já o site Investing fornece seu índice sobre ouro, bolsa e dólar, com relação à disposição dos operadores de manter posições longas.