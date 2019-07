B3 quer mais IPOs; carros sem tarifas no Mercosul e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta sexta-feira (19) bem informado:

As quentes do dia

A disputa da B3 pelos IPOs de empresas de tecnologia

Mais uma empresa brasileira, o grupo de educação Afya, abriu capital nos EUA, reforçando as dúvidas sobre a atratividade do mercado de capitais brasileiro

Mercosul negocia acordo interno para zerar tarifas de automóveis

Países querem criar livre-comércio interno no bloco para setor automobilístico antes de acordo com União Europeia entrar em vigor

Banco Inter fará oferta primária de units que pode girar até R$ 1,27 bi

Certificado de depósitos de ações, conhecidos como units, contém uma ação ordinária e duas preferenciais

Fim do tempo de contribuição garantirá a maior economia da reforma

Dentro da economia de R$ 914,3 bilhões, fim do modelo representará um corte de R$ 384,8 bilhões em dez anos

China vistoria frigoríficos brasileiros para aumentar importações

O surto de peste suína que afeta o país está obrigando a potência asiática a comprar mais carne de fora para abastecer seu mercado interno

Distribuidoras poderão vender gás de cozinha diretamente ao consumidor

De acordo com Agência Nacional do Petróleo, objetivo é aumentar produtividade e influenciar na queda do preço

Política e Mundo

À Globonews, Haddad diz que não vai ser candidato a prefeito de São Paulo

Haddad foi prefeito da capital paulista entre 2013 e 2016, candidato à presidência em 2018 e é cotado para disputar as eleições municipais em SP em 2020

Secretário dos EUA viaja pela América para discutir imigração

Mike Pompeo, secretário de Estado do país, visitará Argentina, Equador, El Salvador e México para se aproximar dos governos e discutir imigração

“Pretendo beneficiar filho meu, sim”, diz Bolsonaro sobre Eduardo

Presidente da República reafirmou intenção de indicar o filho, deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), para ser embaixador nos Estados Unidos

Tribunal nega pedido de defesa de Lula de suspeição de desembargadores

Os advogados de Lula questionavam a imparcialidade dos desembargadores para julgar o caso do sítio de Atibaia na Lava Jato

Jucá vira réu na Lava Jato por suposta propina de R$ 1 milhão

Jucá teria recebido pagamentos ilícitos em 2010 por quatro contratos e sete aditivos celebrados entre a Galvão Engenharia e a Transpetro

Bolsonaro critica dinheiro público em filmes como Bruna Surfistinha

Declaração de Bolsonaro foi sobre o uso de recursos da Ancine para financiar filmes que ele considerou de ativismo

Bolsonaro diz ter certeza que Eduardo será aprovado em sabatina no Senado

A declaração de Jair Bolsonaro sobre a indicação de Eduardo à embaixada aconteceu durante evento para celebrar os 200 dias do governo

Enquanto você desligou

Nos 200 dias, Onyx celebra reforma e espera R$ 100 bi na cessão onerosa

No balanço dos 200 dias do governo Bolsonaro, Onyx disse que a meta é o crescimento do país com os recursos de privatizações e concessões

Liberação do FGTS será confirmada na próxima quarta, diz Onyx

Além de afirmar que o assunto acontecerá na próxima quarta, Onyx até já cravou o horário: será às 16h

Liberar o FGTS é voo de pato para economia, diz Marcelo Ramos

O presidente da comissão especial, da Câmara, na reforma da Previdência defendeu investimentos na área da construção civil

Bolsonaro diz que entrada do Brasil na OCDE está bastante avançada

Mais cedo, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que vai criar um conselho de preparação para a adesão do Brasil à OCDE

Microsoft tem resultado trimestral acima do esperado

A gestão de Satya Nadella tem mudado o foco da Microsoft do Windows para serviços de computação em nuvem

Dono do copo americano, fundo HIG tem sede de novas aquisições

Gestora americana tem quase 2 bilhões de reais disponíveis para investir na América Latina — e não tem pressa para vender ativos

Boeing faz provisão de US$ 4,9 bi ligada aos jatos 737 MAX

Comunicado da fabricante é feito menos de uma semana antes da planejada divulgação de resultados financeiros

Agenda

Graças a Deus hoje é sexta-feira (19), mas antes de o fim de semana chegar ainda tem muito trabalho pela frente. E já que o assunto é esse, o Ministério do Trabalho e Emprego divulga os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o índice de evolução do emprego no país. E o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (o COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros. É um bom indicador do sentimento do mercado.

Nos EUA, a Universidade de Michigan libera seu Índice de Percepção do Consumidor, sobre a confiança dos consumidores e mostra tendências da atividade econômica. Já a Baker Hughes atualiza o número de plataformas de petróleo ativas. Por fim, não perca os discursos de Eric S. Rosengren e de James Bullard, ambos do Fomc (o equivalente americano ao Copom brasileiro). Ambos podem dar pistas da política monetária dos EUA.