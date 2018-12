B3 prevê investimentos de até R$ 280 milhões em 2019

Niviane Magalhães, do Estadão Conteúdo

Por Niviane Magalhães, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A B3 prevê despesas ajustadas, em 2019, de R$ 1,030 bilhão a R$ 1,080 bilhão. Já as despesas relacionadas a depreciação e amortização deverão ficar entre R$ 950 milhões e R$ 1 bilhão.

De acordo com fato relevante divulgado pela B3, as despesas atreladas ao faturamento deverão totalizar entre R$ 245 milhões e R$ 265 milhões no próximo ano e os investimentos estão previstos para ficarem entre R$ 250 milhões e R$ 280 milhões.

Para 2018, as despesas ajustadas foram reafirmadas entre R$ 960 milhões e R$ 1 bilhão, enquanto as despesas relacionadas a depreciação e amortização deverão ficar entre R$ 910 milhões e R$ 980 milhões.

Em relação às despesas atreladas ao faturamento, o valor deve ficar entre R$ 200 e R$ 220 milhões e os investimentos, entre R$ 220 milhões e R$ 250 milhões.

Já as despesas relacionadas à combinação com a Cetip devem ficar entre R$ 45 milhões e R$ 65 milhões e os investimentos entre R$ 25 milhões e R$ 30 milhões.

A B3 espera, a partir do ano 2021, capturar R$ 110 milhões por ano em sinergias de despesas resultantes diretamente da combinação de negócios entre BM&FBovespa e Cetip. Nos anos de 2018 a 2020, espera-se capturar R$ 100 milhões por ano em sinergias.