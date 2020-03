B3 não descarta a possibilidade de suspender eventos presenciais na bolsa

A B3, operadora da bolsa de valores no Brasil, não descarta a possibilidade de suspender os eventos presenciais, caso seja necessário. “No entanto, trabalhamos pela continuidade dos nossos negócios e de nossos clientes”, diz a B3, em nota.

A B3 costuma realizar eventos como o toque do sino na abertura do pregão com a presença de executivos de empresas com ações listadas e diz que está analisando caso a caso. É que alguns empresários devem manter os planos de levar adiante a abertura de capital e gostariam de promover a celebração. “Neste momento, nossa preocupação é preservar o máximo possível as pessoas envolvidas”, diz a B3, em nota.