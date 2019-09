B3 muda divulgação de dados de investimento estrangeiro na Bolsa

A B3, operadora da bolsa, mudou a forma de divulgar os dados de movimentação dos investidores estrangeiros no mercado de ações. A partir de agora, ela vai apresentar juntos os dados de movimentação dos investidores externos na Bovespa, das ações que circulam diariamente no mercado, e os de ofertas públicas, quando a empresa ou um grande acionista faz uma oferta no mercado. Até agora, esses dados eram apresentados separadamente, e normalmente só os dados da Bovespa eram levados em conta nas reportagens de mercado.

Neste ano, porém, houve uma saída recorde de estrangeiros da Bovespa, mas as reportagens não consideraram as entradas em ofertas públicas, que foram maiores. A visão de que o mercado brasileiro estava perdendo investidores fez a B3 dar mais destaque para os dados das ofertas, que agora passam a sair juntos com os da Bovespa.

Mesmo assim, o volume de saída de capital estrangeiro da Bovespa chama a atenção. São R$ 2,073 bilhões apenas em setembro e R$ 23,303 bilhões no acumulado do ano até dia 4. E, ainda que somadas as compras nas ofertas no ano, de R$ 25,020 bilhões, o saldo final, de R$ 1,717 bilhão, é menor que em anos anteriores, quando havia mais entrada de estrangeiros na Bovespa.

“O volume de recursos estrangeiros que entra no mercado brasileiro por meio de ofertas primárias é muito relevante e mostra o apetite desses investidores pelos papéis locais”, afirma Adolpho Bianchi, superintendente de Produtos, Serviços de Tecnologia e Market Data da B3. Segundo ele, considerar apenas o mercado secundário, ou seja, a movimentação na Bovespa, para essa análise de fluxo de capital externo despreza inclusive a possibilidade do dinheiro do investidor não residente estar migrando de um papel para outro dentro do próprio mercado brasileiro.

Tanto os dados de movimentação de investidores estrangeiros no mercado secundário quando os de participação de investidores estrangeiros em ofertas públicas (IPOs e Follow Ons) estavam disponíveis no site da B3, em páginas separadas. A partir de setembro, eles podem ser conferidos na mesma planilha “Dados de Mercado”, no item 3.2, para facilitar a análise do mercado e a cobertura jornalística.

Essa notícia foi publicada originalmente no site Arena do Pavini.