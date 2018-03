B3 muda código de suas ações na Bolsa a partir de hoje

São Paulo — A partir desta segunda-feira, as ações da B3 serão negociadas com um novo código. Como a bolsa brasileira, antigamente chamada de BM&FBovespa, passou a se chamar B3 após a fusão com a Cetip, o ticker “BVMF3″ será substituído por “B3SA3″.

A união da BM&FBovespa e da Cetip foi anunciada em março de 2016. No final do ano passado, a companhia resultante da fusão elevou as previsões de ganhos com a fusão e anunciou que conseguirá entre 2018 e 2020 uma economia de 100 milhões de reais em despesas — algo que só era projetado para 2020.