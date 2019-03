B3 fecha aquisição do Portal de Documentos por R$ 175 milhões

São Paulo – A B3 anunciou nesta sexta-feira (15), a aquisição de 100% do capital do Portal de Documentos pelo valor total de R$ 175 milhões. Deste montante, R$ 50 milhões serão pagos à vista e o saldo remanescente em um período de até quatro anos a partir do fechamento da transação, segundo informa a Bolsa em Fato Relevante.

O Portal de Documentos foi fundado em 2007 e é especializado em soluções digitais para o mercado de crédito, com procedimentos para cobrança por meio de notificações e intimações eletrônicas, protesto eletrônico, consolidação de propriedade e kits de ajuizamento.

O fechamento da aquisição ainda depende de algumas condições, inclusive aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O tema não passará pela deliberação dos acionistas, segundo a B3, por não se tratar de investimento considerado relevante, segundo a Lei das S.A.