B2W e Gol entram na 1ª prévia do Ibovespa para maio a agosto; Marfrig sai

São Paulo – A primeira prévia da carteira do Ibovespa que vai vigorar no período de maio a agosto deste ano mostrou a entrada de duas ações e a saída de uma, de acordo com a primeira prévia do índice divulgada pela bolsa B3 nesta segunda-feira.

As ações de B2W e da Gol entraram na primeira versão da carteira, enquanto Marfrig ficou de fora. Se confirmadas essas mudanças, o Ibovespa passará a ter 65 papéis em sua composição, ante 64 na carteira que vigora até o fim deste mês.

O peso previsto na primeira prévia para as ações da B2W no Ibovespa é de 0,308 por cento, enquanto Gol teria participação de 0,205 por cento.

A três ações de maior peso para o próximo período são Itaú Unibanco PN, com 10,651 por cento, seguido por Vale ON e Bradesco PN com 9,593 e 8,369 por cento, respectivamente.

Na sequência estão Ambev ON e Petrobras PN, com participações de 7,068 e 6,38 por cento, respectivamente.

Ainda serão divulgadas uma segunda preliminar, na sessão seguinte a 15 de abril, e uma terceira versão, no último pregão do período de vigência da carteira atual.