B2W afunda na Bolsa após reportar mais um prejuízo

São Paulo – As ações da B2W, dona do Submarino e da Lojas Americanas.com, lideram as perdas do Ibovespa na manhã desta sexta-feira. Por volta das 11h20, os papéis caíam 8,24%, sendo vendidos na casa dos R$ 33, cada um.

A companhia divulgou mais um prejuízo no primeiro trimestre deste ano. De janeiro a março, o prejuízo reportado foi de R$ 139 milhões, ante resultado negativo de R$ 116,9 milhões, o mesmo período do ano passado.

Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) teve aumento de 3% na comparação anual, ficando em R$ 83 milhões. A receita líquida no primeiro trimestre deste ano foi de R$ 1.282,6 bilhão, uma queda de 13%, na comparação os primeiros três meses do ano passado.

A companhia reportou um crescimento das vendas online de 15%, frente a mesmo período do ano passado. As vendas foram afetadas após fim do benefício fiscal sobre alguns produtos (Lei do Bem).

Em relatório divulgado aos clientes, os analistas da XP Investimentos recomendam a compra das ações da B2W. Disse ainda que espera que as ações continuem pressionadas no curto prazo, também impactadas pela volatilidade e cenário competitivo no setor.

“Acreditamos que os investidores aguardam maior visibilidade sobre ganhos e estrutura societária da Ame Digital, braço de pagamentos da empresa com a Lojas Americanas, para ganharem convicção no papel.”