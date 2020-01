Azul sobe mais de 6% na Bolsa com subarrendamento da frota

São Paulo – As ações da Azul lideram a alta do Ibovespa na manhã desta terça-feira. Por volta das 11h30, os papéis da companhia aérea subiam 6,14%, sendo vendidos por 61 reais, cada um. A Azul anunciou que espera subarrendar 53 de suas aeronaves Embraer E195 (“E195”) para a LOT, uma companhia aérea da Polônia, e para a Breeze Aviation Group, uma companhia aérea com sede nos Estados Unidos.

A Azul e a LOT assinaram uma carta de intenção para subarrendar 18 aeronaves com pedidos firmes, e até 14 opções adicionais, sujeitas as aprovações da LOT. A Breeze deve subarrendar até 28 aeronaves. A transação está sujeita à aprovação dos acionistas da Azul. Dessa maneira, é esperado que todos os E195s sejam removidos da frota da Azul até o final de 2022.]

Em nota, a Azul explicou que o subarrendamento visa acelerar a transformação da frota, a partir da substituição das aeronaves E195 por aeronaves E2 maiores e de nova geração, que são mais eficientes no consumo de combustível, devido à nova tecnologia do motor.

Segundo a análise financeira feita pela empresa, as aeronaves Embraer E2 têm um custo por viagem 14% menor, e um custo unitário 26% menor em comparação aos E195s, além de ter 18 assentos adicionais. Pelos cálculos, a mudança na frota irá gerar um fluxo de caixa operacional incremental de aproximadamente 2,9 bilhões de reais entre 2020 e 2027.