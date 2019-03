Azul decola na Bolsa após adquirir ativos da Avianca Brasil

São Paulo – As ações da Azul registravam valorização de 7,15% na manhã desta segunda-feira. Por volta das 11h, os papéis eram negociados na casa dos R$ 39.

Hoje pela manhã, a companhia aérea informou que assinou uma proposta não vinculante no valor de 105 milhões de dólares para a aquisição de certos ativos da Avianca Brasil por meio de uma Unidade Produtiva Isolada (UPI).

De acordo com fato relevante, a UPI incluirá ativos selecionados pela Azul como o certificado de operador aéreo da Avianca Brasil, 70 pares de slots e aproximadamente 30 aeronaves Airbus A320.

Em relatório enviado a clientes, a corretora Guide Investimentos afirmou que com a aquisição, a Azul aumentará sua presença no mercado nacional, com destaque para a possibilidade de entrar de vez no Aeroporto de Congonhas, dando maior competitividade à companhia.

“A Azul está se beneficiando do plano de transformação de frota e seguimos otimistas com a empresa. Destacamos sua malha aérea diferenciada; alianças globais estratégicas (especialmente com a United Airlines) e potencial IPO de seu programa de fidelidade Tudo Azul, detido pela empresa, que pode destravar valor no médio prazo.”

A Avianca Brasil pediu recuperação judicial em dezembro e contratou em janeiro a consultoria Galeazzi & Associados para ajudar a encontrar recursos e eventualmente um comprador. Os principais credores da companhia aérea são as empresas de leasing de aviões Aircastle e GE Capital Aviation Services.

Entre o fim de 2016 e setembro de 2018, os passivos da Avianca Brasil para firmas de leasing quintuplicaram para 415 milhões de reais, de acordo com as demonstrações financeiras da empresa.