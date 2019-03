Avon considera vender operações para Natura e ação sobe mais de 5% em NY

São Paulo – Três anos após sua cisão em duas unidades, a Avon está considerando um acordo que voltaria a reunir a empresa, segundo uma pessoa com conhecimento do assunto. Em meio a vendas claudicantes, diretores da fabricante de cosméticos americana discutem vender suas operações para a concorrente brasileira Natura, diz a fonte. Às 10h47 (de Brasília), a ação da Avon subia 5,4% em Nova York.

As conversas envolvem um cenário no qual a Natura compraria o negócio da Avon na América do Norte, que agora é uma empresa de capital fechado à parte, além da Avon que é negociada em bolsa e opera ao redor do mundo.

A cisão da Avon ocorreu em 2016. A empresa vendeu a unidade norte-americana para o fundo de private equity Cerberus Capital Management para se concentrar nas operações internacionais, que são mais fortes. A Cerberus também possui fatia de 17% na Avon de Londres e três assentos na diretoria da empresa.

A Natura inicialmente abordou a Avon para discutir sua possível aquisição no ano passado, segundo matéria do Wall Street Journal publicada em setembro, mas as conversas não foram adiante.

As conversas que foram retomadas são preliminares e podem não resultar em acordo, segundo a fonte.

Contactados pela Dow Jones Newswires, representantes da Avon e da Natura se recuaram a confirmar se há novas negociações. Com informações da Dow Jones Newswires.