Auxílio de R$ 600 a caminho; pior já passou na bolsa? e tudo para ler hoje

Começa o cadastro de trabalhadores informais para receber R$ 600

Trabalhadores devem se cadastrar a partir de amanhã em um aplicativo elaborado em parceria com a Caixa para solicitar o benefício

O pior passou nas bolsas? Não para o Goldman Sachs

Estrategista de ações cita três motivos pelos quais o pior ainda não passou com o coronavírus, apesar de avanços de 10% nos índices no Brasil e nos EUA

Veja os próximos debates online da série exame.talks

A série exame.talks de debates online reúne especialistas, autoridades e líderes empresariais para discutir o coronavírus e outros temas

Estados Unidos: à espera de novo tombo no emprego

Os novos dados de desemprego, a serem divulgados esta semana, deverão capturar plenamente o impacto da quarentena em todo o país

EUA aguarda o “Pearl Harbor do coronavírus”; Itália e Espanha vivem alento

Nova York e outras cidades americanas esperam se aproximar esta semana do pico da pandemia. Nos dois países europeus, o número de novos casos se estabiliza

Bolsonaro diz que hora de quem está “se achando” vai chegar

Bolsonaro escancarou seu descontentamento com o ministro da Saúde na última semana, quando disse que falta “humildade” a Luiz Henrique Mandetta

Weintraub ironiza China e embaixada diz que ministro foi racista

Há duas semanas, governo tinha entrado em crise diplomática com a China, depois de Eduardo Bolsonaro criticar o país

Japão se prepara para declarar emergência e lançar pacote de US$ 1 tri

Pacote prevê repasses diretos de dinheiro a famílias afetadas e empréstimos a juro zero para empresas

Governo poderá antecipar Plano Safra 2020/21, diz Tereza Cristina

Antecipação teria objetivo de garantir crédito a agricultores brasileiros em meio ao cenário econômico do novo coronavírus para garantir futura safra

Câmara aprova PEC que cria “Orçamento de Guerra” por coronavírus

Depois de quatro horas de discussão, os deputados aprovaram a Proposta de Emenda à Constituição por 505 votos a favor e 2 contra

Médico não abandona paciente, diz Mandetta ao descartar pedir demissão

Ministro e Bolsonaro têm ideias controversas sobre isolamento social para conter o coronavírus; presidente afirmou que nenhum ministro é “indemissível”

STF suspende ampliação do BPC que custaria R$ 20 bi em 2020

Na decisão, Gilmar Mendes disse que a proposta aprovada pelo Congresso não cumpriu a exigência prevista na Constituição

Pesquisadores estimam 41 mil casos de coronavírus no Brasil até o dia 20

De acordo com estudo, se as medidas de isolamento forem suspensas ou se a adesão da população diminuir, o país pode seguir o cenário dos Estados Unidos

Coronavírus suspende produção de cerveja Corona no México

A ordem de paralisação partiu do governo mexicano após declarar emergência de saúde e suspender as atividades não essenciais no país

“A crise financeira está quase no final”, diz André Esteves

Para Esteves, os dias de alta volatilidade da Bolsa e o rápido ajuste nos portfólios estão ficando para trás

Nesta segunda-feira (6), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

“As crises têm quatro etapas: a primeira é a do pânico, quando as pessoas estão perdidas, depois é a do realismo, depois a da solidariedade – da compreensão – e, por fim, a negociação. — Jose Galló