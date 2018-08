Aumento do STF é ilegal e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (14) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Rosa Weber assume o TSE às vésperas da eleição. A mudança da presidência do TSE ocorre em um momento decisivo para o futuro do país.

Fora da LDO, aumento do STF é ilegal. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deve ser sancionada hoje pelo presidente Michel Temer, não permite o aumento de 16,35% no salário dos ministros, disse o jornal Valor Econômico.

Deputados desistem da reeleição e abrem espaço a parentes. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, deputados que desistiram da reeleição colocaram parentes para substituí-los nas urnas.

Venda da Braskem sofre resistência na Petrobras. Segundo o jornal Valor Econômico, grupo que se opõe ao negócio diz que a saída do setor petroquímico vai na contramão do que fazem hoje as grandes petroleiras.

Do áudio ao dólar: os problemas no caminho da JBS. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) está apurando se os controladores do grupo lucraram com operações com dólar e ações da JBS no mercado financeiro.

Política e mundo

Após condenação em 2º grau, Moro manda prender cúpula da Mendes Júnior. MPF apontou que R$ 31.472.238,00 foram pagos em propina pela empreiteira em contratos da Petrobras para a Diretoria de Abastecimento da estatal.

Moro aceita denúncia e Guido Mantega vira réu na Lava Jato. De acordo com MP, ex-diretores da Odebrecht ofereceram vantagens ilícitas ao ex-ministro para que ajudasse com medida provisória de interesse da empresa.

Funcionário tem braço amputado em usina da Usiminas após novo acidente. Empresa confirmou acidente com eletricista e disse que apura as causas do ocorrido

Crescimento dos EUA deve desacelerar em 2019, diz Congresso. Escritório apartidário de orçamento projetou que PIB deve crescer 3,1 por cento este ano, superando os 2,2 por cento de alta em 2017.

Enquanto você desligou…

As 20 empresas premiadas de Melhores e Maiores de EXAME. Conheça as companhias que se destacaram num momento ainda complicado da economia brasileira.

As apostas e expectativas das empresas de Melhores e Maiores. Em 2017, as empresas em destaque foram as que investiram mesmo num contexto de crise, buscaram inovar e procuraram novos mercados.

BNDES lucra R$ 4,7 bi no 1º semestre, alta de 253,6%. Para presidente do banco, resultado veio de uma “composição bastante salutar” entre a intermediação financeira e a área de participações em empresas.

Governo faz alterações em regras de concessões de aeroportos. Empresas terão total liberdade para compor consórcios. Só não será possível participar de um mesmo leilão em dois ou mais consórcios diferentes.

Light tem prejuízo de R$ 25 milhões no 2º trimestre, melhora de 50,1%. No acumulado em seis meses, a companhia anotou um lucro de R$ 67 mi, revertendo a perda de R$ 26 mi anotada no primeiro semestre de 2017.

Vulcabras registra lucro líquido de R$ 33 mi no 2º tri; queda de 35,9%. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 44,2 mi entre abril e junho, com recuo de 47,3% ante igual intervalo de 2017.

Agenda

Nesta terça-feira, serão divulgados nos EUA os preços de bens importados e exportados e os estoques de petróleo bruto – ambos mensais. Na Zona do Euro, tem o PIB trimestral e anual, expectativas econômicas e produção industrial.