Aumento do spread pesa no juros e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (2) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Aumenta o peso do spread bancário na taxa de juro. Segundo o jornal Valor Econômico, a diferença entre o custo de captação das instituições financeiras e a taxa de juros dos empréstimos vem aumentando a composição dos juros cobrados.

Desde 2016, Rosa Weber negou liberdade a 57 de 58 condenados em 2ª instância. Voto-chave sobre caso de Lula, ministra já escreveu que contrariava posição pessoal para seguir maioria da corte, de acordo com o jornal Folha de S.Paulo.

Janela partidária favorece Centrão e reeleição de deputados. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, crescimento das bancadas do PP, PSD, DEM, Podemos e PROS vira ‘ativo’ para convencer parlamentares a mudar de sigla.

1 em cada 3 moradores do Rio afirma já ter ficado no meio de confrontos a tiros. Pesquisa do Datafolha, revelada pelo jornal Folha de S.Paulo, mostra que 92% dos cariocas dizem ter medo de bala perdida.

Ministério do Trabalho dá aval a imposto sindical. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, pasta defende cobrança de contribuição de todos os trabalhadores após assembleia.

Massa salarial atinge R$ 194,1 bilhões e praticamente zera as perdas da crise. Análise do jornal Valor Econômico mostra que a combinação de aumento de trabalhadores empregados com alta da renda provocou uma reação na economia.

Nova lei trabalhista faz desaparecer ações por danos morais e insalubridade. Reportagem do jornal O Estado de S.Paulo revela que processos “aventureiros” praticamente acabaram depois que a reforma entrou em vigor em novembro do ano passado.

Política e mundo

Preço da energia de curto prazo cai para R$40,1 em todas regiões. O valor representa uma queda de mais de 80% frente à semana anterior, quando os preços estavam na casa dos R$ 230 por megawatt-hora.

Receita recebeu quase 6,5 mi de declarações do IR em quase um mês. Total equivale a 22,4% dos 28,8 milhões de documentos esperados para este ano.

Trump diz que EUA deixarão Síria “muito em breve”. Presidente americano alegou que “outros” devem assumir liderança de combate no país árabe.

ONU reafirma que não vai enviar observadores para eleição na Venezuela. Possível participação da ONU no processo eleitoral venezuelano foi proposta por diferentes setores políticos do país.

Enquanto você desligou…

Filial da Under Armour é alvo de ciberataque que afeta 150 mi de usuários. Problema foi identificado no aplicativo MyFitnessPal em 25 de março, e companhia diz ter acionado autoridades.

Vale aprova nova política de dividendos atrelada a investimento corrente. A remuneração ao acionista será composta por duas parcelas semestrais, a primeira em setembro do ano corrente e a segunda em março do ano subsequente.

Shell deve investir até US$ 6 bi por ano até 2020 em águas profundas. Empresa arrematou nesta quinta-feira quatro novos blocos de exploração em águas profundas nas bacias de Campos e Potiguar.

Renova Energia ainda não tem planos para futuro após vendas de ativos. Elétrica, que foi ser líder no mercado eólico brasileiro, deve ficar com apenas 190 megawatts em pequenas hidrelétricas caso feche com a Brookfield.

Intermédica define a faixa de preço do IPO. Empresa e seu acionista controlador, a Bain Capital, pretendem levantar entre R$ 1,8 bilhão e R$ 2,1 bilhões.

Agenda do dia

Nesta segunda, sai o resultado da balança comercial de março. E, nos Estados Unidos, será divulgado o PMI Industrial ISM do mês de março.