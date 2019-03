Atirador era alvo de piadas; reforma já tem 149 votos e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta quinta-feira (14) bem informado:

As quentes do dia

Um dia depois da tragédia, Suzano se prepara para velórios e enterros

Cidade terá luto oficial de três dias após 11 pessoas morrerem em ataque a escola.

Atirador abandonou escola por ser alvo de piadas de colegas, diz mãe

De acordo com a Folha de São Paulo, Guilherme Taucci e Luiz Henrique de Castro cresceram na mesma rua e estavam sempre juntos.

Câmara instala CCJ e elege Felipe Francischini para presidente da comissão

Comissão será responsável pela primeira análise e votação da proposta de reforma da previdência.

Governo já conta com 149 votos a favor da reforma da Previdência

Divulgados pelo Valor Econômico, números são da pesquisa Atlas Político.

Tusk admite pedir para líderes da UE que aceitem prorrogação do “Brexit”

Após derrota de acordo para saída, Parlamento britânico votará se pede extensão de prazo à União Europeia.

Qual é o futuro do Brexit após as derrotas de May no Parlamento britânico?

Parlamentares do Reino Unido devem votar se aceitam pedir ampliação do prazo para saída aos países da UE.

Até onde vão os efeitos da queda na Etiópia para a Boeing?

Ações caíram 11% nos dois primeiros pregões depois do acidente, mas subiram ontem. Embraer, a princípio, não será afetada, segundo analista.

Caixas-pretas do avião da Ethiopian Airlines são levadas para Paris

Boeing 737 MAX 8 caiu poucos minutos depois da decolagem, matando 157 pessoas que estavam a bordo.

Em momentos opostos, Embraer e Azul anunciam resultados

Companhia aérea brasileira deve anunciar um 2018 positivo dois dias após anunciar negócio com a Avianca. Fabricante de aviões deve reportar prejuízo.

Após um ano, ninguém sabe quem mandou matar Marielle

Nesta terça-feira, PM e ex-PM foram presos por executar o assassinato. Delegado responsável pelas investigações fará intercâmbio na Itália.

Eduardo Bolsonaro diz que armas fazem tão mal quanto um carro

Deputado argumenta que atos dependem das ações humanas; declaração ocorre após massacre em escola que deixou 10 mortos.

Model Y: nova chance para a Tesla?

Empresa de Elon Musk anuncia novo modelo de SUV nesta quinta-feira. Resta saber se conseguirá entregá-lo ao consumidor.

Maior acionista da Gafisa não tem pressa em sair da ação, diz fonte

A Planner se tornou a maior detentora da Gafisa depois que o investidor coreano Mu Hak You teve que liquidar sua participação.

Venezuela sofre perdas milionárias com pior apagão de sua história

Segundo a Ecoanalítica, as perdas geradas pelo apagão já chegam”a 875 milhões de dólares”.

Após Avianca pagar salários atrasados, funcionários desistem de greve

Azul informou que assinou uma proposta de US$ 105 milhões para aquisição de ativos da Avianca.

Vendas de moradias na China crescem 4,5% no 1º bimestre, mas desaceleram

Em dezembro, o acréscimo anual foi de 13,6%.

Democrata Beto O’Rourke participará das primárias presidenciais de 2020

O’Rourke ganhou popularidade na disputa com Ted Cruz pela cadeira do Texas no Senado.

Política e mundo

Atirador matou comparsa e depois se suicidou, conclui perícia

Guilherme Tauci Monteiro, de 17 anos, teria atirado em Luiz Henrique de Castro, de 25 anos.

STF adia julgamento de casos de caixa 2 e sinaliza derrota da Lava Jato

O assunto tem mobilizado também as redes sociais na qual uma hashtag #STFnaoMateALavaJato está entre as mais mencionadas no Twitter STF.

Senado aprova multa para quem paga salário diferente para mulher

O texto pretende assegurar o que estabelece a CLT, que prevê salário igual para homens e mulheres na mesma função e na mesma atividade.

May propõe prorrogar Brexit em 3 meses se acordo não for aprovado

Nesta quarta-feira (13), Câmara dos Comuns vetou a opção de Reino Unido deixar a União Europeia sem qualquer tipo de pacto.

Enquanto você desligou…

Senado aprova Cadastro Positivo; texto segue para sanção de Bolsonaro

Texto segue agora para sanção presidencial e, se aprovado, as mudanças devem ser implementadas em um prazo de seis meses.

Boeing diz que continua a confiar na segurança do modelo 737 MAX

Empresa diz que apoia a interrupção dos voos como um “excesso de zelo” e diz que está fazendo tudo para entender a causa dos acidentes.

Boeing suspende operações de aeronaves do modelo que caiu na Etiópia

Atualmente 371 aeronaves do tipo 737 Max estão funcionado em todo o mundo; empresa diz confiar na segurança do modelo.

Qualcomm terá fábrica de semicondutores no Brasil

Empresa desenvolve projeto que miniaturiza componentes de smartphones.

Braskem reverte lucro e tem prejuízo de R$ 179 milhões no 4º trimestre

Em 2018, a companhia apresentou lucro líquido 30% menor, totalizando R$ 2,907 bilhões.

Anac suspende operações com aviões Boeing 737-8 Max no Brasil

Em comunicado, a agência reguladora afirmou que a decisão vale para todas as companhias, incluindo as que suspenderam voluntariamente operações com o modelo.

Latam registra alta de 4,9% na demanda total em fevereiro

Considerando o mercado doméstico brasileiro, a demanda cresceu 2,8% , com a oferta subindo 2,2%.

Agenda

Nesta quinta-feira (14), serão divulgados os relatórios de Vendas no Varejo mensal referente a janeiro e o anual no Brasil. Nos Estados Unidos, será publicado o relatório mensal da OPEP, bem como o relatório de venda de casas novas referente a janeiro. Nos EUA, também serão abertos os pedidos iniciais para seguro-desemprego.