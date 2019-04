Até onde vai a Avianca; o bunker da Odebrecht e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta segunda-feira (22) bem informado:

As quentes do dia

Odebrecht tinha ‘bunker da propina’

Sala comercial em prédio da Avenida Faria Lima, em São Paulo, armazenava notas de dinheiro para pagar políticos e seus operadores, diz reportagem do Estadão

Menos aviões e uma pergunta: até onde vai a Avianca Brasil?

A partir desta segunda-feira, a empresa deve devolver mais 18 aeronaves; cerca de 1.300 voos serão cancelados até o próximo dia 28

Você delata, eu financio: a polêmica proposta da CCR vai a votação

Companhia planeja pagar 78 mil reais mensais durante cinco anos para 15 ex-executivos; e quer saber antes o que eles vão delatar

Sistema que facilita posse de armas passa a valer hoje

A plataforma Sinarm II controla todas as armas de fogo que estão nas mãos da população brasileira

Sri Lanka busca respostas – e aponta para extremistas islâmicos

Série de ataques no domingo deixou 290 mortos e levou a toque de recolher no país

EUA advertem para novos ataques no Sri Lanka

Embaixada americana afirma como possíveis alvos destes ataques espaços turísticos, centros de transporte, mercados, shoppings e outras instalações

Na indústria, só três setores voltaram ao nível pré-crise

Segundo reportagem do Estadão, de 15 segmentos avaliados pela FGV, 12 operaram com uma ociosidade das fábricas acima da média histórica, o que significa uma retomada ainda muito lenta; para vice-presidente da Fiesp, não há indicativos de melhora para os próximos meses

Carlos Ghosn é alvo de novas acusações e advogados pedem liberdade sob fiança

Ex-CEO da aliança Renault-Nissan foi detido novamente em 4 de abril em sua residência de Tóquio por acusações de desvio de dinheiro da Nissan

Prefeitura do Rio elabora cronograma para demolições na Muzema

Demolição de pelo menos três edifícios já foi confirmada; ao todo, a tragédia deixou 23 mortos e oito feridos

Incêndio na Notre-Dame completa uma semana e França promete reconstrução

Governo quer catedral pronta em cinco anos, mas antes de iniciar obras, autoridades querem fazer uma investigação detalhada dos danos

Política e mundo

CCJ retoma terça-feira análise do parecer da reforma da Previdência

A previsão inicial era votar o relatório sobre a admissibilidade da PEC na semana passada, mas sessões tumultuadas inviabilizaram a votação

Parlamento no Brasil quer limitar poder do presidente

O orçamento autorizativo e as medidas provisórias conferem ao presidente um poder imperial, diz Parlamento

Deslizamento de terra na Colômbia deixa 19 mortos e 16 desaparecidos

Moradores da região já tinham recebido uma advertência que podia acontecer um deslizamento, mas não seguiram a recomendação de retirada

Trump celebra ritmo econômico e critica pedido de impeachment

Trump comentou o impasse em torno do pedido de impeachment apresentado ontem pela senadora democrata Elizabeth Warren

Bolsonaro diz que vai manter passaporte diplomático de Edir Macedo

Segundo o presidente, a discussão sobre o interesse do País no caso do casal da Universal é “demagogia pura e simples”

Comissão dos EUA prevê ganhos no PIB por acordo com México e Canadá

Acordo que substitui o Nafta deve fazer PIB dos Estados Unidos ganhar um incremento de 0,35% e gerar 176 mil empregos

Bolsonaro comentou “em tese” a privatização da Petrobras, diz porta-voz

Afirmação veio após Bolsonaro comentar à jornalista Natuza Nery que teria uma “simpatia inicial” pela ideia de privatizar a Petrobras

Enquanto você desligou…

Quase 3 meses após tragédia, 32 barragens da Vale estão interditadas

A Vale listou 30 estruturas que estão interditadas; dessas, três estão na Mina Córrego do Feijão, onde também fica a barragem que se rompeu em janeiro

Como Portugal virou o jogo, da recessão ao crescimento econômico

Em 2012, Portugal viu seu PIB encolher 4% e a taxa de desemprego passar de 17%, mas o país se recuperou e gerou empregos nos últimos anos

CEO da maior operadora do McDonald’s pede reforma da previdência rápida

A Arcos Dorados opera 2.160 lanchonetes na América Latina e a maior parcela do lucro — US$ 3,1 bilhões em 2018 — vem do Brasil

Plano de Guedes para gás mais barato encontra resistência na Petrobras

Divergência foi explicitada em uma troca de mensagens entre Guedes e integrantes de um grupo de WhatsApp chamado “Equipe Econômica”

Itaú vê unidade de cartões Rede lucrativa após decisão de zerar taxas

Após o movimento do Itaú, as ações de empresas de meios de pagamentos como a Cielo, a PagSeguro Digital e a StoneCo despencaram

Mesmo com diesel nos holofotes, gasolina ainda acumula maior alta

Em 2019, o reajuste promovido pela Petrobras para a gasolina vendida nas refinarias chega a quase 30%, enquanto o do diesel soma 24%

Amazon e Alphabet encerram boicote aos seus serviços de vídeo

À medida que o Google e a Amazon se expandem, eles competem em categorias novas e maiores

Cade analisará Latam e Gol no caso Avianca

Suspeita é que Gol e Latam tenham entrado na disputa de forma a tirar a Azul da jogada e impedir o crescimento da concorrência

Caminhoneiros ameaçam iniciar nova greve em 29 de abril

Wanderlei Alves, conhecido como Dedéco, disse que “não tem mais condições” de a categoria continuar a trabalhar após aumento de R$ 0,10 no diesel

Fraqueza na economia faz Usiminas adiar retorno de usina de Cubatão

Presidente da siderúrgica disse que usina de Cubatão deve voltar a funcionar apenas em 2022

Um alerta para a Uber: a moda agora é ser um unicórnio lucrativo

Ofertas públicas iniciais de 2019 mostram até agora que expectativa dos investidores está em startups que apresentem horizonte concreto de retornos

Agenda

Nesta segunda-feira serão divulgados nos Estados Unidos o Índice Investing.com em ouro, o relatório de PMI Industrial e também o de de casas usadas referentes ao mês de março. Na Zona do Euro, será divulgado o índice Investing.com EUR/USD. No Brasil, serão divulgados o Boletim Focus e o Índice de Evolução de Emprego do Caged.