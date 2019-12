As taxas de juros vão parar de cair?; as lições da XP e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quarta- feira (11) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Ciclo de redução dos juros entra na reta final — no Brasil e nos EUA

Bancos centrais do Brasil, EUA e União Europeia decidem juros nesta semana e cortes podem estar chegando ao fim

Após 3 cortes seguidos, Fed vai manter os juros? Decisão sai nesta quarta

Powell e outras autoridades do Fed devem manter as taxas de juros inalteradas, depois de cortá-las em três reuniões seguidas

Três lições de gestão da XP, que foi à bolsa valendo US$ 15 bi

Companhia chegou a 350 bilhões em ativos sob custódia mirando o longo prazo, consertando rápido os erros e copiando os bons

Governo espanhol elogia reformas no Brasil e acordo entre Mercosul e UE

Em visita oficial ao Brasil, a secretária de Comércio da Espanha, Xiana Margarida, disse que é importante que acordo respeite a pauta ambiental

Ingovernável, Israel corre para evitar 3ª eleição em um ano

Nem o partido de direita Likud, de Netanyahu, nem o centrista Azul e Branco de seu maior rival, Benny Gantz, obtiveram assentos suficientes no parlamento

Populismo e crise incentivam governos a romper contratos

Uma mistura de crise econômica, falhas de regras e arroubos populistas cria o ambiente para governos tentarem romper contratos de concessão

TSE cassa mandato da senadora Juíza Selma, do PSL

Com a decisão, novas eleições para o cargo deverão ser convocadas pela Justiça Eleitoral de Mato Grosso, cuja data ainda será definida

Em crise fiscal, RS se prepara para mudar carreira dos servidores

Estado quer aderir ao Regime de Recuperação Fiscal do governo. que prevê suspensão do pagamento de dívidas com a União em troca de ajustes

Congresso aprova Plano Plurianual, com diretrizes para orçamento até 2023

Plano Plurianual estabelece orientações para despesas com programas de duração continuada e orientará orçamentos anuais do governo Bolsonaro

Política e mundo

Sem bolsonaristas, PSL escolhe Joice como nova líder do partido na Câmara

Parlamentares só esperam decisão da Casa sobre suspensão de Eduardo Bolsonaro para substitui-lo pela deputada

Bolsonaro não foi descortês com Greta, diz porta-voz

Otávio Rêgo Barros argumentou que termo “pirralha” se refere a “criança ou pessoa de pequena estatura” e que não houve tom pejorativo usado pelo presidente

Apesar de avanço, 2ª instância não será votada este ano, diz Alcolumbre

Segundo presidente do Senado, parlamentares fizeram acordo para continuar o debate sobre a questão em 2020

EUA não decidiram sobre tarifa do aço brasileiro, diz assessor de Trump

Na semana passada, o presidente americano disse pelo Twitter que o imposto seria

Enquanto você desligou…

É o fim da OMC? Bloqueio dos EUA ameaça a governança global

Paralisação do órgão de apelação da entidade pelos Estados Unidos pode prejudicar o Brasil, que recorre ao órgão em áreas em que é muito competitivo

Após privatização, Eletrobras quer se tornar uma empresa global

Objetivo é ser uma das três maiores em energia renovável do mundo em projetos de hidrelétrica, solar e eólica

Presidente da Oi anuncia que deixará cargo em janeiro de 2020

Eurico Teles nega que a medida tenha relação com fase da Lava Jato que investiga repasses da empresa a filho de Lula

BB não será privatizado, mas ganharia com isso, diz presidente do banco

Em audiência pública na Câmara, Rubem Novaes reforçou ser a favor da privatização, e reconheceu ter tomado um “puxão de orelha” de Bolsonaro por isso

XP precifica IPO a US$ 27 por ação, dizem fontes

Com isso, a empresa chega ao mercado acionário avaliada em 14,9 bilhões de dólares

Agenda

Nesta quarta-feira (11), ocorre a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que vai definir o futuro da taxa básica de juros no Brasil, a Selic. Além disse, tem a divulgação das vendas no varejo referentes ao mês de outubro e no acumulado mensal.

Nos Estados Unidos, o Federal Reserver, espécie de banco central americano, também vai definir a taxa básica de juros da economia.

Já nos Estados Unidos, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) divulga o seu relatório mensal sobre o mercado de petróleo. O documento aborda as principais questões que afetam o mercado mundial da commodity e oferece uma perspectiva sobre os acontecimentos no setor para o ano que vem.

O Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA. Ainda ocorre a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação no país.

Frase do dia

“Obstáculos não podem parar você. Se você achar uma parede, não desista. Ache uma maneira de escalá-la, atravessá-la ou derrubá-la” – Michael Jordan, jogador de basquete