As “small caps” mais indicadas em outubro pelas corretoras

O Índice de Ações de Small Caps (empresas de menor capitalização) da bolsa B3 fechou setembro com alta de 2,1%, abaixo do Índice Bovespa, que reúne as maiores empresas da bolsa, e que subiu 3,6% no mês passado. No ano, porém, o índice de empresas de menor porte acumula alta de 30,6% e, em 12 meses, de 57,3%, bem acima dos 19,2% e 32% do Ibovespa.

Para outubro, entre as 18 ações de empresas menores preferidas pelos analistas das dez corretoras acompanhadas pelo Portal do Pavini, os destaques são o setor de saúde, com Hermes Pardini, e varejo, com Via Varejo, ambas com quatro indicações. Mas há outras empresas de consumo, como CVC e Unidas, com três sugestões. A operadora de telefonia Oi, apesar de seus problemas de endividamento, também está entre as mais indicadas, presente em três carteiras.

O investidor deve tomar um certo cuidado ao investir em small caps, já que são empresas menos negociadas e podem sofrer impactos quando grandes fundos ou investidores compram ou vendem esses papéis. Devido a essa menor liquidez, o investidor pode ter também um pouco mais de dificuldade em vender os papéis em determinados momentos. São também papéis menos acompanhados pelas corretoras, mas por isso também podem apresentar maiores oportunidades (ou riscos).

Confira abaixo as ações mais indicadas.

As pequenas notáveis de outubro Empresa Código Indicações Hermes Pardini ON PARD3 4 Via Varejo ON VVAR3 4 Arezzo ON ARZZ3 3 CVC Brasil ON CVCB3 3 Unidas ON LCAM3 3 Oi ON OIBR3 3 SLC Agrícola ON SLCE3 3 Tenda ON TEND3 3 Cesp PNB CESP6 2 Linx ON LINX3 2 Movida ON MOVI3 2 Marfrig ON MRFG3 2 Marcopolo PN POMO4 2 PetroRio ON PRIO3 2 Randon Part PN RAPT4 2 Ser Educacional ON SEER3 2 Totvs ON TOTS3 2 Unipar PNB UNIP6 2

Confira abaixo as indicações de small caps de cada corretora para outubro.

Small Caps As small caps para outubro Corretora Empresa Ação Rent. setembro Coinvalores Marfrig ON MRFG3 2,10% Trisul ON TRIS3 Unidas ON LCAM3 Eztec ON EZTC3 JHSF ON JHSF3 Marcopolo PN POMO4 Linx LINX3 ViaVarejo ON VVAR3 Hermes Pardini ON PARD3 CSU Card ON CARD3 Bradesco Cesp PNB CESP6 1,20% Arezzo ARZZ3 Movida ON MOVI3 Santos Brasil ON STBP3 Totvs ON TOTS3 Itaú Unibanco Arezzo ON ARZZ3 -1,20% Hermes Pardini ON PARD3 Unidas ON LCAM3 Minerva ON BEEF3 Usiminas PNB USIM5 Randon Part PN RAPT4 Ser Educacional ON SEER3 Tenda ON TEND3 Oi ON OIBR3 Totvs ON TOTS3 Santander Kroton ON KROT3 0,30% Duratex ON DTEX3 Cesp PNB CESP6 Iguatemi ON IGTA3 Cyrela ON CYRE3 Linx ON LINX3 Randon Part PN RAPT4 Unidas ON LCAM3 Mirae Estacio Part ESTC3 2,80% Banrisul PNB BRSR6 Fleury ON FLRY3 CVC Brasil CVCB3 Odontoprev ON ODPV3 Taesa Unit TAEE11 Gerdau Met. GOAU4 ViaVarejo ON VVAR3 SulAmerica Unit SULA11 Transm Pta TRPL4 Necton Hermes Pardini ON PARD3 3,30% Banco Pine PN PINE4 Tenda ON TEND3 Lopes Brasil ON LPSB3 Movida ON MOVI3 Genial Invest ABC Brasil ON ABCB4 0,95% Unipar Carb. PNB UNIP6 Ferbasa PN FESA4 PetroRio ON PRIO3 Tenda ON TEND3 Ser Educacional ON SEER3 Hering ON HGTX3 SLC Agrícola SLCE3 Terra Invest Metal Leve ON LEVE3 ND Unipar PNB UNIP6 SLC Agrícola SLCE3 Oi ON OIBR3 Marcopolo PN POMO4 Elite Investimentos Camil ON CAML3 -2,2 Arezzo ON ARZZ3 Hermes Pardini ON PARD3 Marfrig ON MRFG3 CVC Brasil CVCB3 Paranapanema ON PMAM3 Oi ON OIBR3 PetroRio ON PRIO3 Valid VLID3 ViaVarejo ON VVAR3 Guide Invest Azul ON AZUL4 -2,2 Even EVEN3 SLC Agrícola SLCE3 Sanepar Unit SAPR11 Via Varejo ON VVAR3

Fonte: Corretoras. Os dados não consideram eventuais pesos sugeridos pelas corretoras. O rendimento foi informado pelas corretoras.

Este material é meramente informativo e não representa indicação de investimento. O Portal do Pavini não se responsabiliza por decisões de investimento tomadas com base nestas informações.