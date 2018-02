As melhores small caps de 2018 (até agora)

São Paulo — O ano começou bem para os investidores que apostam na Bolsa. Desde o começo do ano, o Ibovespa, principal índice do mercado brasileiro, acumula ganhos de mais de 13%.

Mas o bom desempenho não está restrito às companhias de grande porte. Mais de 20 das small caps — como são chamadas as ações de empresas cujo valor de mercado é mais modesto quando comparado ao de uma empresa de grande porte — acumulam altas de mais de 10% no período (veja a lista completa no final do texto)

A Gerdau Metalúrgica, por exemplo, acumula ganhos de 35% desde o início de 2018. Recentemente, os papéis reagiram à recomendação do Departamento de Comércio dos Estados Unidos para que o governo eleve as tarifas de importações de aço e alumínio.

Na visão de analistas, isso acabará beneficiando a Gerdau, que tem boa parte de suas receitas vindas de lá. Isso porque, com menos concorrência dentro do mercado norte-americano, a empresa brasileira poderá aumentar sua rentabilidade.

Outra small cap que se destaca é a Duratex, que fabrica louças, componentes metálicos e painéis de madeira. A empresa anunciou há algumas semanas que seu lucro líquido aumentou 605% no último ano, para 185 milhões de reais.

Além disso, a companhia firmou um acordo com a Suzano para a compra de terras e florestas na região central do Estado de São Paulo, em uma operação que pode movimentar mais de 1,06 bilhão de reais. Com isso, as ações da Duratex têm desde o início de 2018 ganhos acumulados de mais de 32%.