As melhores oportunidades na Bolsa, segundo Verde

São Paulo – O Verde Asset, um dos maiores fundos multimercado do mundo, segue otimista com o mercado brasileiro após a alta de janeiro.

Em relatório divulgado a clientes, a gestora comandada por Luís Stuhlberger, afirmou que teve ganho de 3,05% no primeiro mês do ano, contra 0,58% do CDI.

“O Verde em janeiro teve ganhos relevantes na posição de bolsa brasileira, aumentada ao longo dos últimos meses e que se beneficiou da alta do mercado”, disse em relatório.

O fundo acredita o Brasil deve continuar apresentando uma boa performance puxado pelos mercados emergentes e principalmente pela retomada do crescimento econômico, com inflação sob controle e juros mais baixos, que trará um ambiente positivo para as empresas e para o mercado de ações no país.

Sobre a taxa de juros, o Verde aponta que além de ajudar na retomada do crescimento, ela reflete no custo de dívida, o que faz surgirem novas oportunidades de investimentos para as empresas.

O Verde aponta ainda que as empresas têm espaço para elevar suas receitas sem a necessidade de aumentar suas estruturas de custo, com significativa alavancagem operacional. E completa afirmando que o crescimento do PIB de somente 1% em 2017, o processo de recuperação e alavancagem operacional está apenas no início e deve aumentar.

Quem ganha?

Diante deste cenário, a gestora afirma que o mercado já incorporou isso no preço das ações, beneficiando os setores de consumo ou bens de capital, que já apresentaram altas significativas nos últimos meses.

“Em outras palavras, os múltiplos de preço sobre lucro das ações estão em níveis muito altos, justificados pela expectativa de forte crescimento de lucro para os próximos anos.”

Por fim, o Verde destaca que os preços das ações das empresas mais impactadas pela retomada da economia já refletem um forte crescimento de lucro para os próximos anos, encontramos as melhores oportunidades de investimento em outros setores, com destaque para o setor financeiro, elétrico e de shoppings.