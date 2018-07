As melhores e as piores ações do mês de julho

São Paulo – O Ibovespa fechou o mês de julho em alta de 8,81%, aos 79.220 pontos. Foi a segunda maior alta mensal em 2018, atrás apenas do mês de janeiro, quando subiu 11,14 por cento. No ano, o índice contabiliza variação positiva de 3,57%

A Eletrobras foi o destaque positivo do índice. Os papéis preferenciais fecharam em alta de 42% e os ordinários, de 41%. No radar da companhia está o leilão das distribuidoras.

O primeiro leilão ocorreu no dia 26 de julho e a Equatorial Energia comprou a Companhia de Energia do Piauí (Cepisa). A empresa foi a única a dar lance no leilão. O leilão das outras distribuidoras (Amazonas Energia, Ceron, Eletroacre e Boa Vista Energia) está marcado para acontecer no dia 30 de agosto.

As ações da GOL também encerraram em alta de mais de 30%. Neste mês, a companhia aérea informou que assinou um contrato para a aquisição adicional de 15 jatos Boeing 737-MAX 8, elevando o total de pedidos da companhia aérea brasileira para 135 jatos. Confira abaixo as ações que fecharam o mês com crescimento na casa dos dois dígitos:

Empresa Ticker Desempenho do mês Eletrobras ELET6 +42,49% Eletrobras ELET3 +41,47% GOL GOLL4 +32,53% BRF BRFS3 +25,83% Santander SANB11 +25,17% Metalúrgica Gerdau GOAU4 +24,43% Kroton KROT3 +21,24% Usiminas USIM5 +21,17% Gerdau GGBR4 +19,91% CSN CSNA3 +16,79% B3 B3SA3 +14,72% Petrobras PETR4 +14,69% WEG WEGE3 +14,44% Bradesco BBDC3 +14,40% Via Varejo VVAR11 +13,57% Bradesco BBDC4 +13,51% Itaúsa ITSA4 +13,44% Banco do Brasil BBAS3 +12,98% Petrobras PETR3 +12,74% Cemig CMIG4 +11,99% Raia Drogasil RADL3 +11,59% Itaú Unibanco ITUB4 +11,59% Bradespar BRAP4 +11,46 Vale VALE3 +10,59% MRV MRVE3 +9,72%

Pior do mês

Na contramão do Ibovespa, o destaque negativo do mês foi a Embraer. As ações da companhia fecharam em queda de 20,61%%. No começo do mês, a companhia brasileira, juntamente com a Embraer, anunciou um acordo preliminar para uma joint venture (sociedade comercial) entre as duas gigantes da aviação comercial, na qual a empresa americana se dispõe a pagar 3,8 bilhões de dólares por 80% da associação com a empresa brasileira.

Após o anúncio, a companhia foi intimada a oferecer manifestação por escrito em ação judicial que pede liminarmente a suspensão das negociações para formação de uma joint venture com a Boeing. A ação foi movida por um grupo de deputados do PT, formado por Paulo Pimenta (RS), Carlos Zarattini (SP), Nelson Pellegrino (SP) e Vicente Cândido (SP).

Somado a isso, a Embraer anunciou que teve prejuízo líquido atribuído aos acionistas de 467,0 milhões de reais no segundo trimestre, ante um lucro de 200,9 milhões de reais no mesmo período do ano passado. Confira abaixo as ações do Ibovespa que fecharam o mês no vermelho.