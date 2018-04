As gigantes latinas que mais ganharam valor neste ano

São Paulo — De todas as empresas de capital aberto da América Latina, a Petrobras foi a que mais ganhou valor de mercado desde o início deste ano. De janeiro ao final de abril, a petroleira ficou quase 22 bilhões de dólares mais valiosa.

Os números são de um levantamento da provedora de informações financeiras Economatica.

Em linhas gerais, o valor de mercado de uma empresa é dado pela soma de todas as suas ações — excluindo as que estão em tesouraria — pela sua cotação em determinada data. No ano, as ações preferenciais da Petrobras acumulam ganhos de quase 42% enquanto as ordinárias subiram mais de 45%.

Em segundo lugar na lista aparece a colombiana Ecopetrol, com um acréscimo de 13 bilhões de dólares no valor de mercado, e o brasileiro Itaú Unibanco, que viu seu valor passar de 78,2 bilhões de dólares para 89 bilhões de dólares nos últimos quatro meses.