As empresas que mais perderam valor de mercado no último mês

São Paulo — Em abril, o Bradesco viu seu valor de mercado encolher 14,7 bilhões de reais. O banco foi a empresa que mais perdeu valor no período, segundo os cálculos da provedora de informações financeiras Economatica.

Em termos simples, o valor de mercado é obtido ao multiplicar o número de ações — exceto as que estão em tesouraria – que uma empresa tem pelo valor dos papéis no último negócio de cada mês.

No último mês, os papéis ordinários do Bradesco registraram perdas de 8,74%. Já os preferenciais tiveram baixa de 3,68%, considerando o ajuste por proventos.

O Banco do Brasil aparece em seguida na lista, com uma perda de 12 bilhões de reais. A terceira posição é da Ambev, que perdeu 11,6 bilhões de reais no período. Abaixo, você encontra a lista completa: