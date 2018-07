As empresas que ficaram ainda mais valiosas em 2018

São Paulo – A Vale foi a companhia que mais ganhou em valor de mercado neste ano. Em janeiro, o valor de mercado da mineradora era estimado em 209,24 bilhões de reais. Em junho, o valor de mercado saltou para 257,74 bilhões de reais, um aumento de quase 50 bilhões de reais em seis meses.

O bom desempenho da companhia está relacionado a valorização das ações que foram impactadas pelo preço do minério de ferro. Somente este ano, os papéis da mineradora acumulam ganhos de mais de 24%.

Quem também apresentou um aumento expressivo em valor de mercado foi a Suzano. A companhia ganhou quase 29 bilhões em valor de mercado de janeiro a junho deste ano.

Até agora, as ações da companhia de papel e celulose acumulam ganhos de 141%. Os papéis da exportadora são impactados pelo valorização do dólar frente ao real. Além disso, a Suzano anunciou, em março deste ano, que comprou a Fibria. Juntas, as companhias são líderes em papel e celulose no mundo.

A Petrobras também é destaque no ranking das companhias que mais ganharam em valor de mercado neste ano. A estatal ganhou 25 bilhões de reais em seis meses. Atualmente, o valor de mercado da companhia é de 240 bilhões de reais.

No ano, as ações ordinárias da Petrobras acumulam ganhos de 15% e as preferenciais de 6%.

Os papéis foram impactados pelo valorização do petróleo no mercado externo, além do otimismo dos investidores como o programa de desinvestimento da companhia.

Os investidores também acompanharam a saída de Pedro Parente da presidência após a greve dos caminhoneiros.

Confira abaixo a lista das 20 companhias que mais ganharam em valor de mercado. Os dados foram divulgados pela Economatica, provedora de informações financeiras, a pedido do site EXAME.