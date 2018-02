As empresas americanas que ficaram ainda mais valiosas neste ano

São Paulo – A Amazon foi empresa americana que mais ganhou em valor de mercado desde início deste ano.

Um levantamento realizado pela Economatica, provedora de informações financeiras, apontou que a companhia viu seu valor de mercado passar de 536,53 bilhões de dólares para 719 bilhões de dólares, um aumento de 155 bilhões de dólares.

A Microsoft também viu seu valor de mercado aumentar de 659,90 bilhões de dólares para 706,30 bilhões de dólares, um aumento de mais de 45 bilhões de dólares nos últimos dois meses.

O terceiro lugar, entre as companhias americanas que mais ganharam valor de mercado desde janeiro, está a Alphabet, com ganhos de mais de 41 bilhões de dólares no período. A gigante de tecnologia é avaliada em 770,56 bilhões de dólares.

A lista aponta ainda a Netflix que teve aumento de 37 bilhões de dólares em seu valor de mercado, chegando em 120 bilhões de dólares. A lista aponta ainda empresas como Boeing, Mastercard, Cisco, JP Morgan Chase & Co. Confira abaixo: