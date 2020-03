As bolsas após tempestade; recessão pelo coronavírus? e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta terça-feira (10) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Depois da tempestade: bolsas na Ásia sobem, mas longe de reparar perdas

Preço do barril subia cerca de 7% às 6h desta terça-feira, enquanto bolsas asiáticas fecharam o pregão em leve alta

Indicadores devem mostrar incerteza na indústria e queda de preços no agro

Números divulgados nesta terça-feira devem captar novos riscos à economia

Analistas estão otimistas com “efeito Uber” na Localiza e Movida

Economia de compartilhamento deve favorecer os números do quarto trimestre de 2019 das locadoras de automóveis

Dos EUA ao Brasil, países debatem como responder ao coronavírus

Numa eventual pandemia da doença, os impactos econômicos, calcula a consultoria McKinsey podem ser severos: o mundo pode entrar em recessão em 2020

Japão prepara US$ 15,6 bi em apoio para empresas atingidas por coronavírus

Governo do Japão também planeja fazer gastos diretos adicionais de 430,8 bilhões de ienes

Política e mundo

Tabela de frete: nova tentativa de conciliação no STF

Ministro Luiz Fux discute com representantes do governo, caminhoneiros e empresas do setor

Ascensão de Joe Biden coloca pressão sobre Sanders nas primárias

Mais seis estados americanos realizam suas prévias nesta terça-feira, e a disputa entre Joe Biden e Bernie Sanders fica mais acirrada

Bolsonaro minimiza caos no mercado brasileiro por petróleo e coronavírus

A bolsa paulista teve o pior dia em mais de duas décadas nesta segunda, em sessão marcada por circuit breaker após quedas no preço do petróleo

MPF dá 5 dias para Onyx esclarecer critérios de concessão do Bolsa Família

Reportagem revelou que o Nordeste ficou com apenas 3% das famílias contempladas, embora tenha o maior número de pessoas em situação de pobreza

Por coronavírus, Itália entrará em total isolamento, anuncia governo

Medida foi anunciada nesta segunda-feira (09) pelo primeiro-ministro, Giuseppe Conte, e afeta todos os 60 milhões de habitantes da Itália

O que está por trás da queda de braço entre Arábia Saudita e Rússia

A tensão entre os países fez bolsas globais derreterem. Por trás dessa crise, está um xadrez geopolítico complexo e que vai além do petróleo

Enquanto você desligou…

BC anuncia leilão de dólar à vista amanhã entre 9h10 e 9h15

Nesta segunda-feira, a autoridade monetária realizou dois leilões à vista, o que resultou na venda de 3,465 bilhões de dólares

Heineken investirá R$ 865 milhões em cervejaria no Paraná

A companhia, que busca expandir a produção, fez o anúncio nesta segunda-feira, mas não informou a capacidade nominal da fábrica

Caixa Seguridade decide suspender IPO pelo menos até julho, dizem fontes

A decisão do braço de seguros e previdência da Caixa Econômica Federal ocorre devido à forte turbulência recente das bolsas de valores

CPFL Energia fecha 2019 com alta de 26,9% e resultado recorde

A elétrica registrou um lucro líquido de R$ 2,748 bilhões no ano passado em comparação com 2018; resultado do 4º trimestre também foi positivo

Ibama aplica menor número de multas ambientais em 24 anos

O órgão aplicou 12.266 multas por infrações ambientais em 2019, queda de 17% em relação ao ano anterior; a instituição não explicou o recuo

Agenda

Nesta terça-feira (10), serão divulgados os dados da produção industrial brasileira no mês de janeiro. Esse é um dos principais indicadores da economia do país e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Já a Baker Hughes, como faz toda semana, atualiza o número de plataformas de petróleo em funcionamento nos EUA.

Por fim, a Zona do Euro divulga os resultados do seu Produto Interno Bruto (PIB) de 2019, com o crescimento da região no ano passado.

Frase do dia

“Deixe que sua esperança, não suas feridas, molde seu futuro.” — Roberth. Schuller