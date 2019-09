As batalhas do governo; democratas contra Trump e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (26) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Previdência e Eduardo: as próximas batalhas do governo no Senado

Aprovação de Augusto Aras para a PGR foi indicativo de força no Congresso, mas principal articulador no Senado, Fernando Bezerra, segue na berlinda

O que mudou para que os democratas decidissem pelo impeachment de Trump?

Líder da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi anunciou ontem o início do inquérito que pode tirar o presidente americano do poder

STF retoma julgamento que pode anular condenações da Lava-Jato

O julgamento de ex-gerente da Petrobras é o primeiro depois de a corte suspender condenação de ex-presidente da companhia

Previdência: aumentam pressões por mudanças em abono, imposto e aposentadoria especial

De acordo com O Globo, Governo admite preocupação e vai designar uma tropa de choque de técnicos para acompanhar movimentações

Guedes faz acordo com Congresso para garantir leilão de “sobra” do pré-sal

Excedente dos campos de petróleo da chamada cessão onerosa, que garantiu exploração exclusiva à Petrobras, devem ser leiloados em novembro

Nova diretora do FMI recebe ministro argentino em 1º dia de trabalho

Governo de Mauricio Macri assinou um acordo para pegar um empréstimo de US$ 56,3 bilhões com o FMI

STJ decide que caso Riocentro não deve ser reaberto para julgar militares

Caso Riocentro resultou na explosão de duas bombas de fabricação artesanal, ocorreu depois da promulgação da lei da Anistia, no fim da ditadura militar

Comissão do Senado vota regulamentação da maconha medicinal

Se for aprovada pelos senadores, a sugestão legislativa será transformada em Projeto de Lei e passará a tramitar no Congresso

Política e mundo

Após aprovação pelo Senado, Bolsonaro nomeia Augusto Aras para PGR

Subprocurador foi aprovado pelos senadores por 68 votos a 10 e assume por dois anos o cargo de procurador-geral da República

Aras deixa sem respostas perguntas espinhosas envolvendo atuação do MP

Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, subprocurador foi sabatinado e aprovado pelo Senado para o cargo de procurador-geral da República

TRF-4 nega pedido de Lula para incluir mensagens hackeadas de Moro em ação

Defesa do ex-presidente pediu a inclusão de mensagens divulgadas pelo site The Intercept nos autos do processo criminal sobre o sítio de Atibaia

Trump diz que vai liberar transcrição de outra ligação com líder ucraniano

Nesta quarta-feira, a Casa Branca já havia divulgado áudios de telefonema do magnata americano com o presidente da Ucrânia

Trump põe em dúvida “novo Nafta” devido a possível impeachment

Presidente afirmou que a líder da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, está “perdendo o tempo com uma crise inventada” e não ratificará acordo

Boris Johnson desafia oposição a tirá-lo do cargo

Primeiro-ministro britânico desafiou opositores a lançarem moção de censura contra seu governo após justiça declarar como “ilegal” suspensão do parlamento

Enquanto você desligou…

FMI escolhe a búlgara Kristalina Georgieva como nova diretora-gerente

Ex vice-presidente da Comissão Europeia e ex-diretora executiva do Banco Mundial desde 2017, ela foi a única candidata e substitui Christine Lagarde

Maia critica MP sobre balanço em jornais e diz que pode nem ir à votação

A medida provisória que acaba com a obrigatoriedade de empresas publicarem seus balanços em jornais foi assinada por Bolsonaro em agosto

Após bate boca de Guedes com deputado do PSOL, CMO é encerrada

Ministro se irritou quando perguntas a ele ganharam tom pessoal; deputados de oposição questionaram sobre investimentos dele e de sua família

Avianca (a colombiana) e Azul fazem acordo para transportar passageiros

Acordo de “codeshare” permite que uma empresa transporte passageiros da companhia parceira. Ação vai aumentar opções de destinos aos usuários

iPhone 11 ganha data para chegar ao Brasil

Produtos da Apple rivalizarão com smartphones Android da Samsung e da LG

Após ganhar três Emmys, Waller-Bridge fecha acordo milionário com Amazon

Roteirista e atriz britânica, autora da aclamada comédia “Fleabag”, assinou um contrato para criar conteúdos para a empresa

Agenda

Nesta quinta (26), a nova edição da revista EXAME chega às bancas e, na reportagem de capa, contamos a disputa que fintechs, varejistas e bancos digitais estão travando para atrair os 45 milhões de brasileiros que não têm conta bancária. Também nesta quinta, no Brasil, o Conselho Monetário Nacional (CMN) tem sua reunião mensal para tratar do sistema financeiro do país.

Nos EUA, o Bureau of Economic Analysis divulga o PIB do segundo trimestre deste ano, trazendo detalhes da saúde econômica de lá. Também é dia de conhecer o Índice de Preços de Bens e Serviços incluídos no PIB, que é uma das principais medidas para aferir a inflação do país. Além disso, será divulgada a prévia da Balança Comercial de Bens, referente ao mês de agosto.

E como acontece todas as semanas, o Department of Labor atualiza os números de pedidos iniciais de seguro-desemprego, que é considerado o primeiro dado sobre a força do mercado de trabalho.

Também fique ligado nos vários discursos dos membros do Fomc (o equivalente americano ao Copom brasileiro), que podem trazer pistas sobre a política monetária do comitê, incluindo Robert S. Kaplan, presidente do Fed de Dallas, James B. Bullard, presidente do fed de St. Louis e Mary Daly, presidente do Fed de San Francisco.

Na Zona do Euro, o Banco Central Europeu publica seu relatório mensal, com as perspectivas da instituição para a economia. Depois, Mario Draghi, presidente do BCE, fará seu discurso.

Frase do dia

“Continue fazendo um bom trabalho, mesmo que só por um instante, só pelo cintilar desta pequenina galáxia” — Wislawa Szymborska, poeta polonesa