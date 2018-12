As apostas de Lula no STF e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira, 4, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Liberdade e prisão domiciliar: as apostas de Lula no STF. Segunda turma da Corte julga nesta terça-feira pedido de liberdade do ex-presidente.

As três pautas no Congresso que interessam a Paulo Guedes. Cessão onerosa, cadastro positivo e distratos são os três temas com potencial de acelerar ou atravancar a economia em 2019.



TSE julga hoje prestação de contas da campanha de Bolsonaro. As contas serão julgadas pelo plenário do TSE, a partir do voto do relator, ministro Luís Roberto Barroso.



Casais gays antecipam casamentos por medo de “efeito Bolsonaro”. Em um cartório no coração de São Paulo, os casamentos LGBT em dezembro cresceram em relação aos meses anteriores.

EUA recebem documentos sobre inquérito dos Portos. Conforme noticiou o Estadão, empresa canadense procurou Departamento de Justiça americano para colaborar com apurações sobre supostas propinas a Temer e MDB.

Novo governo estuda impor idade mínima de 65 anos para manter privilégios salariais. Segundo matéria do jornal O Globo, regra, que já havia sido apresentada por Temer ao Congresso, sofre forte resistência do lobby do funcionalismo.

Após crises na era Temer, PF de Moro vai priorizar crimes de políticos. Segundo a Folha de S.Paulo, grupo da PF que conduz inquéritos no STF havia sido reduzido em meio a desentendimentos com ex-diretor-geral.

Macron encara seu grande teste: a insatisfação do francês comum. Presidente francês ordenou diálogo com os “coletes amarelos”, manifestantes que cobram a revisão num aumento do preço dos combustíveis.

Política e mundo

Ossada de sindicalista morto pela ditadura é identificada após 47 anos. Aluizio Ferreira era um militante já havia sido incluído, em 2014, na lista dos mais de 400 desaparecidos políticos feita pela Comissão Nacional da Verdade.

Onyx: Bolsonaro mostra sensibilidade ao manter Turismo e Direitos Humanos. Segundo o futuro ministro, brasileiros estão vendo um outro lado de Bolsonaro, que teria mudado de ideia após reunião com bancada feminina no Congresso.

Defesa de governador Pezão entra com pedido de habeas corpus no STF. Delator detalhou suposto esquema que teria garantido uma mesada de 150 mil reais a Pezão entre 2007 a 2014, período que este era vice-governador.

Cabral é condenado pela oitava vez e pena chega a 198 anos. Nesta segunda-feira, o juiz Marcelo Bretas condenou o ex-governador do Rio a mais 14 anos e cinco meses de reclusão em regime fechado.

Onyx: Casa Civil vai articular com “time de ex-deputados e ex-senadores”. O futuro ministro concentrará uma das principais funções dentro do Palácio do Planalto, esvaziando a tentativa de enfraquecer a pasta.

Erdogan diz que Turquia cobrirá “a maioria das necessidades” da Venezuela. O governante turco destacou que as relações econômicas entre ambos países têm um grande potencial e que busca uma colaboração “sustentada”.

Enquanto você desligou…

Lazari: “Seria ótimo emplacar reformas nos primeiros 100 dias de governo”. Presidente do Bradesco considera que, por ora, os sinais do novo governo são “bem positivos”.

Correios iniciam projeto para começar a emitir carteira de trabalho. As emissões, sem custo para o trabalhador, foram iniciadas em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e podem ser expandidas em breve.

Carrefour Brasil investirá R$ 1,8 bi em 2019 e aposta em novas parcerias. Companhia tem como meta inaugurar mais 20 pontos do Atacadão em 2019, sendo metade em cidades onde o grupo já atua e a outra em novas praças.

Balança comercial tem segundo melhor superávit para meses de novembro. País exportou US$ 4,06 bilhões a mais do que importou no mês passado, superávit apenas inferior ao de novembro de 2016, de US$ 4,8 bilhões.

Fleury compra dona da Lafe por R$ 170 milhões. A Lafe atua na região metropolitana do Rio de Janeiro por meio de 32 unidades de atendimento.

Primeira prévia do Ibovespa inclui ações da BR Distribuidora no índice. Os ativos que têm o maior peso no índice são Vale ON (10,9%), Itaú Unibanco PN (10,8%), Bradesco PN (8,3%), Petrobras PN (7,3%) e Petrobras ON (5,1%).

Ibovespa renova máxima de fechamento com trégua em guerra comercial. Índice de referência do mercado acionário brasileiro avançou 0,35%, a 89.820,09 pontos.

Agenda

Nesta terça-feira, serão divulgados os dados da produção industrial no país em 2018 e o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-Fipe) mensal. Nos Estados Unidos, serão divulgados os estoques de petróleo bruto semanal (API) e também ocorrerá o discurso de Williams, membro do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC). Na China, será divulgado o Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Serviços Caixin. Por fim, na Zona do Euro, ocorrerá a reunião dos Ministros das Finanças do bloco.