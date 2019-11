As ações que pagam dividendos maiores que a taxa Selic

São Paulo – Ganhar dinheiro com ações não se resume a comprar na baixa e vender na alta. No meio do caminho estão os dividendos, que são a parte dos lucros distribuída entre os acionistas.

Com a queda dos juros, alguns papéis negociados na Bolsa estão pagando dividendos superiores à taxa Selic. Um exemplo é a ação da AES Tietê, que paga cerca de 9,5% o valor da ação contra a taxa básica de juros, que está em 5%. A diferença pode ficar ainda maior, já que a expectativa é de novos cortes.

Os juros mais baixos derrubam os rendimentos em renda fixa e impulsionaram a chegada de novos investidores na Bolsa, que já tem mais de 1,5 milhão de pessoas físicas cadastradas.

Para se adaptar a esse cenário, a XP Investimentos preparou uma lista com as dez ações que pagam dividendos maiores que a Selic. Confira:

Empresa Ticker Preço de fechamento* Dividendo estimado por ação (2020) Div Yield AES Tietê TIET11 12,02 1,18 9,50% Taesa TAEE11 28,85 2,44 8% ISA CTEEP** TRPL4 23,2 1,89 7,80% Engie EGIE3 46,21 3,51 7,40% BR Distribuidora BRDT3 27,75 2,06 7,40% Gerdau GGBR4 14,62 1,02 6% Sanepar SAPR11 90 5,17 5,70% Cemig CMIG4 13,44 0,74 5,50% Klabin KLBN11 17,12 0,78 5,00%

*fechamento do dia 04/11/2019

** não foi considerado os dividendos extraordinários