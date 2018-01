As ações que não acompanham a euforia do mercado

São Paulo — Os investidores da Bolsa não têm do que reclamar. Com a perspectiva de crescimento global e o aumento do apetite de investidores por risco, o Ibovespa acumulou — em apenas duas semanas — ganhos de mais de 4,3%.

O índice bateu novos recordes em seis dos dez pregões realizados até agora. O último foi ontem, quando o índice terminou o dia na casa dos 79.752 pontos. Hoje, o Ibovespa rompeu a casa dos 80 mil pontos e renovou a máxima intra diária.

Algumas ações, no entanto, não acompanham o otimismo do mercado. Dos 65 papéis que compõem o Ibovespa, 18 acumulam perdas superiores a 1%

As ações ordinárias da Eletrobras, por exemplo, têm queda acumulada de mais de 11,9% no período. Os papéis preferenciais da companhia também aparecem na lista, com perdas de 11,4%.

Abaixo, você vê a lista completa. O levantamento é da provedora de informações financeiras Economatica, que considerou os dados até a última segunda-feira.