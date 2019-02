As ações que mais subiram e caíram na melhor semana do ano

São Paulo – O Ibovespa terminou os últimos cinco dias com uma valorização de 7,71%, aos 58.790 pontos. Foi a melhor semana do ano para a bolsa brasileira. Os investidores ficaram mais otimistas após os líderes da zona do euro terem anunciado um acordo para um plano anticrise na madrugada de quarta-feira para quinta-feira, quando o índice subiu 3,7%. No ano, a desvalorização acumulada ainda é de 14%.

Nesta sexta-feira, contudo, os investidores ficaram um pouco mais cautelosos com os detalhes ainda não divulgados do plano. “Parte do mercado ainda continua receoso quanto à eficácia do plano, pois alguns investidores acreditam que o aumento do fundo de estabilização europeu EFSF de €440 bilhões para €1 trilhão não seria suficiente e também esperam maiores detalhamentos do plano”, afirma o estrategista do BB Investimentos, Hamilton Moreira Alves.

Empresa Código Preço (R$) Var. Sem.(%) Var. Ano(%) JBS JBSS3 5,49 25,06 -23,43 CSN CSNA3 16,4 16,73 -35,13 Gerdau Metalúrgica GOAU4 19,9 15,7 -24,46 PDG PDGR3 8,01 14,59 -19,77 Gerdau GGBR4 15,7 14,18 -29,83 AmBev AMBV4 57,21 -2,59 17,44 CCR CCRO3 46,99 -3,01 4,2 Ultrapar UGPA3 30,6 -3,47 20,62 Natura NATU3 33,5 -3,49 -26,43 Lojas Renner LREN3 52,8 -4,5 -3,25%

O destaque de alta desta semana ficou para as ações do frigorífico JBS. Os papéis dispararam 25%, para 5,49 reais. A empresa anunciou ontem a contratação de um diretor para a área de produtos industrializados e processados de carne no Brasil. Alexandre Moreira Martins de Almeida será responsável pelo planejamento e comercialização no mercado interno e externo. Os resultados do terceiro trimestre do JBS serão publicados no próximo dia 14 de novembro.

A Lojas Renner, por outro lado, amargou o pior desempenho. O mercado não gostou dos resultados no terceiro trimestre deste ano. As ações despencaram nesta sexta-feira e, no pior momento do dia, caíram quase 9%. Os investidores avaliaram com apreensão o aumento das perdas com o crédito ao consumidor e a desaceleração nas vendas.

A empresa mostrou um crescimento de 3,8% nas vendas na comparação com o mesmo período do ano passado. O percentual representa uma forte desaceleração com o avanço de 10,5% atingido um ano antes. “As vendas nas mesmas lojas [abertas há 12 meses] ficaram para trás das concorrentes brasileiras”, destaca Robert Ford, analista do BofA Merrill Lynch. Para ele, o rápido aumento na renda pode estar movendo as preferências dos consumidores para opções de roupas com um tipo de moda mais sofisticada.