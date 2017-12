As ações que mais subiram e as que mais caíram em 2017

São Paulo — O Ibovespa terminou 2017 com alta acumulada de 26,8%. Foi o segundo ano consecutivo de ganhos para o índice, que fechou 2016 com alta de quase 39%.

Não faltaram emoções na bolsa brasileira neste ano. A sessão que entrou para a história foi a do dia 18 de maio. Naquela quinta-feira, os investidores ficaram apreensivos após a informação de que Joesley Batista, um dos controladores da JBS, teria uma gravação que poderia comprometer o futuro do presidente Michel Temer.

O resultado? A Bolsa fechou na maior baixa diária em quase nove anos, com recuo de quase 9%. Durante a manhã daquele dia, os negócios chegaram a ser interrompidos pelo circuit breaker, um mecanismo que paralisa as negociações em 30 minutos e que só é acionado quando as cotações superam o limite de 10% de alta ou de queda. A última vez em que isso tinha acontecido foi em outubro de 2008, em meio à crise internacional.

Aos poucos, a Bolsa se recuperou e bateu uma sequência de recordes. No dia 13 de outubro, o índice atingiu sua máxima histórica, aos 76.989 pontos.

Destaques do ano

Das 59 ações que compõem o Ibovespa, quatro apresentaram ganhos superiores a 100% em 2017, segundo levantamento da empresa de informações financeiras Economatica.

A Usiminas é quem obteve o maior retorno no período. De janeiro a dezembro, os papéis preferenciais da companhia tiveram ganhos de 121,9%. Em seguida, aparece Estácio, com alta acumulada de 111,3% e Localiza, com ganhos de 106%.

Empresa Ativo Variação em 2017 Usiminas USIM5 121,9% Estácio ESTC3 111,3% Localiza RENT3 106% Bradespar BRAP4 104,8% Smiles SMLS3 82,7% Lojas Renner LREN3 70,8% Tim TIMP3 69,4% Qualicorp QUAL3 69,2% Vale VALE3 63,7% WEG WEGE3 58,5%

Na ponta negativa, o destaque é a BRF, que fechou o ano com perdas na casa dos 24%. CSN, CPFL e Eletrobras também estão entre as maiores baixas.