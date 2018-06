As ações que mais se valorizaram desde a última Copa do Mundo

São Paulo – As ações da Unipar e do Magazine Luiza apresentaram forte valorização desde a última Copa do Mundo, que ocorreu no Brasil em junho de 2014.

As ações preferenciais da Unipar Carbocloro acumulam alta de 1550% nos últimos quatro anos.

Nos últimos anos, os investidores acompanharam a briga acionária da Unipar envolvendo Luiz Barsi e holding controladora Vila Velha. No começo do ano, Barsi anunciou alcançou 10.628.538 ações preferenciais, representando participação de 20,01%.

No segundo lugar no ranking entre as campeãs de valorização está o Magazine Luiza, com alta expressiva de mais de 1150%.

A companhia é a varejista mais valiosa listada na Bolsa. Atualmente, o valor de mercado do Magazine Luiza é de 19,96 bilhões de reais.

Já o terceiro lugar na lista que tiveram forte valorização é a Suzano, alta acumulada de 492% de junho de 2014 a junho de 2018.

A companhia, exportadora de papel e celulose, é fortemente impactada pela valorização do dólar. Este ano, a Suzano anunciou a compra da Fibria. Juntas, as duas companhias formam uma empresa com 49% do mercado mundial.

Confira o ranking completo divulgado pela Economatica, provedora de informações financeiras, a pedido do site EXAME.