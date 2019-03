As ações que foram destaque no mês mais volátil da Bolsa (até agora)

São Paulo – Março foi um mês de fortes emoções na Bolsa. Em menos de uma semana, a Bolsa mergulhou 8 mil pontos deixando para trás a marca recorde dos 100 pontos. O mercado passou a duvidar que a reforma da Previdência fosse ter andamento no Congresso diante da troca de farpas entre o presidente Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia, presidente da Câmara.

Com o acordo de paz selado entre os poderes, a Bolsa voltou a subir. Agora, a percepção é que o Executivo e Legislativo querem deixar para trás este momento de tensão e começar a avançar na agenda de reformas.

Diante desta volatilidade, as ações da CSN foram o destaque na Bolsa. Os papéis da mineradora subiram mais de 24% no período.

Em último relatório divulgado, o BB Investimentos destacou o ano 2018 surpreendente da CSN, que teve desempenho acima dos seus pares e tornando o nosso nome favorito no setor.

O banco recomenda a compra das ações e aposta em uma valorização de 24% até o final do ano. Nada mal para quem já subiu quase 90% este ano. Além da CSN, confira a lista das empresas que mais subiram no mês de março.

Empresa Ticker Desempenho no mês CSN CSNA3 24,08% JBS JBSS3 19,43% Bradespar BRAP4 10,31% BRF BRFS3 9,48% Vale VALE3 8,56% Marfrig MRFG3 8,36% Sabesp SBSP3 5,54% Fleury FLRY3 5,27% Engie EGIE3 4,66% Usiminas USIM5 4,35

Já na ponta negativa do mês estão as ações CCR, com queda acumulada de 18%. A maior empresa de concessão de infraestrutura do país teve prejuízo no último trimestre do ano passado, refletindo os efeitos combinados de despesas extraordinárias devido a um acordo de leniência e a pressão nas receitas devido aos efeitos da greve dos caminhoneiros. Veja lista abaixo: