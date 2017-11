As ações que desabaram (e as que subiram) em novembro

São Paulo — O Ibovespa terminou novembro em queda acumulada de 3,7%. Foi o pior desempenho mensal do índice desde maio, quando caiu mais de 4%.

Ao longo do mês, os investidores acompanharam de perto as articulações do governo federal para aprovar a reforma da Previdência.

Nos últimos dias, com a notícia de que o PSDB desembarcaria do governo Temer, o clima de cautela se fortaleceu. O temor é que, sem os tucanos, a base não tenha força para aprovar o texto. Uma das consequências disso, segundo analistas, pode ser o rebaixamento do país pelas agências de classificação de risco.

A CPFL foi a empresa que registrou as maiores perdas acumuladas no período, segundo levantamento da Economatica.

Empresa Ativo Variação no mês Preço em 30/11 CPFL CPFE3 – 23,67% R$ 20,99 Eletrobras ELET6 – 15,71% R$ 21,36 Lojas Americanas LAME4 – 15,64% R$ 14,83 Eletrobras ELET3 – 15,06% R$ 18,73 Cemig CMIG4 -14,62% R$ 6,60 Fibria FIBR3 -13,70% R$ 45,17 Braskem BRKM5 -13,29% R$ 45,40 BRF BRFS3 -13,04% R$ 15,83 CCR CCR03 -13,02% R$ 17,51 CSN CSNA3 -12,69% R$ 7,36

Do lado positivo, quem lidera a lista é a Raia Drogasil. A empresa viu suas ações acumularem alta de mais de 12,5% no período.