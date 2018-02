As ações mais negociadas na Bolsa no 2° melhor mês da história

São Paulo — A Bolsa registrou em janeiro o 2° maior volume de negociação da história. De acordo com a provedora de informações financeiras Economatica, no primeiro mês de 2018 foram movimentados, em média, 9,09 bilhões de reais por dia.

O volume só não é maior do que o alcançado em outubro de 2014, quando a média de negociações diária foi de 9,43 bilhões.

Em janeiro, as ações mais negociadas foram as preferenciais da Petrobras. No período, os papéis da petrolífera movimentaram diariamente 1,05 bilhão de reais. O valor corresponde a quase 12% de tudo o que foi negociado na Bolsa.

Depois delas, aparecem as preferenciais do Bradesco, cuja movimentação diária ultrapassou os 965 milhões de reais. A terceira maior movimentação foi em ações do Itaú Unibanco, com volume médio diário de 897,4 milhões de reais.

Entre os setores, o destaque fica para o bancário. Das 20 ações mais líquidas no mês de janeiro, quatro eram de bancos. Juntas, elas corresponderam a quase 30% da movimentação no período.

Empresa Ação Volume médio diário em janeiro Petrobras PETR4 R$ 1,05 bilhão Bradesco BBDC4 R$ 965,3 millhões Itaú Unibanco ITUB4 R$ 897,4 millhões Ambev ABEV3 R$ 521,6 millhões Banco do Brasil BBAS3 R$ 437,9 millhões B3 BVMF3 R$ 350,1 millhões Kroton KROT3 R$ 287,2 millhões Petrobras PETR3 R$ 275,5 millhões Itaúsa ITSA4 R$ 269,6 millhões Usiminas USIM5 R$ 268,4 millhões Gerdau GGBR4 R$ 191,8 millhões Rumo RAIL3 R$ 191,2 millhões CSN CSNA3 R$ 164,9 millhões Localiza RENT3 R$ 162,2 millhões Pão de Açúcar PCAR4 R$ 148,5 millhões Cielo CIEL3 R$ 135,3 millhões Iguatemi IGTA3 R$ 124,6 millhões Telefônica Brasil VIVT4 R$ 124,5 millhões Raia Drogasil RADL3 R$ 120,4 millhões BRF BRFS3 R$ 118 millhões

Os números refletem o bom momento vivido pela bolsa brasileira, que é beneficiada pelo aumento do apetite dos investidores por ativos de risco, além do aumento do fluxo de investimentos internacionais.

Só em janeiro, o Ibovespa acumulou ganhos de 11% no melhor janeiro dos últimos seis anos.