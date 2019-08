As ações de “small caps” mais indicadas pelas corretoras em agosto

O Índice de Small Caps (SMLL), que reúne as empresas com menor valor de mercado (soma do valor de todas suas ações em circulação) subiu 6,8% em julho, acumulando no ano 27,3% e, em 12 meses, 44%. Um desempenho bem superior ao Índice Bovespa, que subiu 0,8% em julho, com 15,8% no ano e 28,5% em 12 meses.

As ações de menor capitalização são papéis de menor liquidez e, por isso, costumam também ter oscilações maiores. Também costumam ser voltadas para o mercado interno.

Para este mês, as dez corretoras acompanhadas pelo Portal do Pavini apresentaram indicações bem variadas, sendo que o único papel com quatro indicações foi Via Varejo. Muitas ações tiveram apenas duas indicações. No total, são 18 ações, sendo cinco com três indicações. Confira abaixo as ações com mais indicações:

Empresa Código Indicações Via Varejo ON VVAR3 4 ABC Brasil ABCB4 3 Banrisul PNB BRSR6 3 Unidas ON LCAM3 3 Oi ON OIBR3 3 Tenda ON TEND3 3 Alupar Unit ALUP11 2 Cesp PNB CESP6 2 Ferbasa FESA4 2 Fleury ON FLRY3 2 Metal Leve ON LEVE3 2 Linx ON LINX3 2 Hermes Pardini ON PARD3 2 Marcopolo PN POMO4 2 Randon Part PN RAPT4 2 SLC Agrícola SLCE3 2 Totvs ON TOTS3 2 Estácio Part YDUQ3 2

A partir deste mês, a Guide Investimentos passa a divulgar sua carteira de small caps. São cinco ações, com peso de 20% da carteira para cada ativo, selecionadas para o período de um mês, conforme relatório assinado pelo analista-chefe Luís Gustavo Pereira.

A corretora considera ativos que façam parte do índice de Small Caps no momento da divulgação da carteira e/ou eventuais ativos com características de small caps que tenham valor de mercado de até R$ 10 bilhões.

A primeira carteira tem foco em empresas com exposição ao mercado interno (Burguer King, BR Malls e Via Varejo) com foco em uma recuperação da confiança do consumidor, queda da taxa de desemprego, queda das taxas de juros e avanço da agenda de reformas do governo.

A Guide incluiu também as ações da Alupar, que pode se beneficiar do processo de desestatização da Eletrobrás, adquirindo ativos de transmissão da estatal que devem vir a leilão nos próximos meses. Mais: o ativo detém uma característica defensiva, equilibrando o risco do portfolio atual.

Por fim, a corretora segue confiante no setor financeiro, e vê uma oportunidade de entrada em Banrisul, que segue negociado a múltiplos atrativos. O objetivo é ter um portfólio diversificado, e com riscos ponderados.

As small caps para agosto Corretora Empresa Ação Rent julho Coinvalores Banco ABC PN ABCB4 12,70% Trisul ON TRIS3 Unidas ON LCAM3 Eztec ON EZTC3 JHSF ON JHSF3 Marcopolo PN POMO4 Linx LINX3 ViaVarejo ON VVAR3 Hermes Pardini ON PARD3 CSU Card ON CARD3 Bradesco Totvs ON TOTS3 9,0% Alupar Unit ALUP11 Estácio Part YDUQ3 Gol PN GOLL4 Cesp PNB CESP6 Itaú Unibanco Arezzo ON ARZZ3 3,80% Hermes Pardini ON PARD3 Unidas ON LCAM3 Minerva ON BEEF3 Usiminas PNB USIM5 Randon Part PN RAPT4 Ser Educacional ON SEER3 Tenda ON TEND3 Oi ON OIBR3 Totvs ON TOTS3 Santander Kroton ON KROT3 5,62% Duratex ON DTEX3 Cesp PNB CESP6 Iguatemi ON IGTA3 Cyrela ON CYRE3 Linx ON LINX3 Randon Part PN RAPT4 Unidas ON LCAM3 Mirae Estacio Part YDUQ3 8,20% Banrisul PNB BRSR6 Fleury ON FLRY3 CVC Brasil CVCB3 Odontoprev ON ODPV3 Taesa Unit TAEE11 Gerdau Met. GOAU4 ViaVarejo ON VVAR3 SulAmerica Unit SULA11 Transm Pta TRPL4 Necton Sanepar Unit SAPR11 5,50% Banrisul PNB BRSR6 Tenda ON TEND3 Fleury ON FLRY3 Marfrig ON MRFG3 Genial Invest ABC Brasil ABCB4 5,53% Tupy ON TUPY3 Camil ON CAML3 Ferbasa FESA4 Tenda ON TEND3 Metal Leve ON LEVE3 Qualicorp ON QUAL3 SLC Agrícola SLCE3 Terra Invest Metal Leve ON LEVE3 ND Unipar PNB UNIP6 SLC Agrícola SLCE3 Oi ON OIBR3 Marcopolo PN POMO4 Elite Investimentos ABC Brasil ABCB4 10,2 Ferbasa FESA4 Le Lis Blanc ON LLIS3 Movida MOVI3 Guararapes ON GUAR3 Paranapanema ON PMAM3 Oi ON OIBR3 PetroRio ON PRIO3 Valid VLID3 ViaVarejo ON VVAR3 Guide Invest Alupar Unit ALUP11 ND Burger King ON BKBR3 BRMalls ON BRML3 Banrisul PNB BRSR6 Via Varejo ON VVAR3

Fonte: Corretoras. As indicações não levam em conta possíveis pesos sugeridos pelas corretoras. As rentabilidades são fornecidas pelas corretoras. ND é não disponível.