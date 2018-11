As 30 empresas que fazem parte do Índice de Sustentabilidade da Bolsa

São Paulo – A B3 anunciou nesta quinta-feira a 14ª Carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) que irá vigorar de 07 de janeiro de 2019 a 03 de janeiro de 2020.

A carteira é composta pelas seguintes companhias: AES Tietê, B2W, Banco do Brasil, Bradesco, Braskem, CCR, Cemig, Cielo, Copel, Duratex, Ecorodovias, EDP, Eletrobras, Eletropaulo, Engie, Fibria, Fleury, Itaú Unibanco, Itaúsa, Klabin, Light, Lojas Americanas, Renner, MRV, Natura, Santander, Telefonica, Tim, Vale e Weg.

A nova carteira tem valor de mercado de R$ R$ 1,73 trilhão em valor de mercado, 48,66% do total do valor das companhias com ações negociadas na B3, com base no fechamento do dia 27 de novembro de 2018.

Desde a sua criação, em novembro de 2005, até novembro deste ano, o índice acumula valorização de 203,80% contra 175,38% do Ibovespa (Base de fechamento em 27/11/2018). No mesmo período, o ISE teve ainda menor volatilidade: 24,22% em relação a 27,04% do Ibovespa.

São convidadas a participar as empresas que detém as 200 ações mais líquidas na B3. O processo da carteira conta com a asseguração externa da KPMG que emitiu parecer de “Asseguração Limitada sem Ressalvas”.