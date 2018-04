As 20 maiores pagadoras de dividendos em 2017

São Paulo – O Itaú Unibanco é a empresa que mais distribuiu dividendos em 2017. No total, o banco pagou 10,72 bilhões de reais em dividendos aos seus acionistas. Os dados foram divulgados pela Economatica, provedora de informações financeiras.

No ranking com as 20 maiores pagadoras de dividendos, a Ambev aparece em segundo lugar, com total de 8,82 bilhões de reais, no ano passado.

Já o terceiro lugar está o Bradesco, com um total de 6,39 bilhões de reais distribuídos.

Segundo os dados da Economatica, o setor de bancos, com 22 instituições, é o que tem o maior volume financeiro distribuído aos seus acionistas com 28,3 bilhões de reais no ano de 2017. Confira lista completa abaixo: